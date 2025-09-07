لە 3 پارێزگا.. تەقەکردن و دەسگیرکردن توومەتبارەیل کە یەکیگیان ژنیگ کوشتیە و رزگارکردن مناڵیگ لە مردن

شەفەق نیوز- بەغداد/ بەسرە/ ميسان

سەرچەوەیگ ئەمنی و سەرچەوەیگ پزیشکی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کەسیگ رویوەڕوی تەقەکردن بویە و دەسگیرکردن دوو داواکریاگ لە رویداوەیل جیاواز لەناوچە جیاوازەیل بەغدای پایتەخت و پارێزگایەیل بەسرە و میسان.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، " توومەتباریگ دەسگیرکریا کە دەسدرویژی وەبان خێزانیگ کردوی تەقەلای سزانن ماڵیان دابوی لە حی ئەلحسێن لەناوڕاس بەسڕە" وتیش "وەپای لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی لەوەر گیچەڵ خێزانی بویە".

لە رویداو ترەک "رانندەی ماتووڕ سکیلیگ جویر (توکتوک) لە قەزای (ئەبو غرێب) لە خوەرئاوای بەغدا رویوەروی تەقەکردن بوی وەلایەن ماشین "تاهۆ"یگ لە ئەنجام تویش زەخمداری بوی، و راندەگەش وایە، وەپای سەرچەوەیل.

هەمیش، کامەندەیل تەندروسی خەستەخانەی قرنە لە باکوور بەسرە توەنستن ژیان مناڵیگ دوو ساڵان قورتاربکەن، دویای ئەوەگ تویش ژەهراویبوین سەختیگ هات وە خواردن مادەی فسفۆر کە ئەرا مێروو کوشتن وەکارتێد.

وەی مدووە مناڵەگە لەهووش خوەی چگە خریاسە ژیر چەودێری چڕ لە خەستەخانە"، وەپای سەرچەوەیگ پزیشکی لە بەسرە باشوور عراق.

فەرماندەیی پۆلیس میسان لە بەیانامەیگ رەسیە ئامانس شەفەق نیوز راگەیان، "تیمیگ تایوەت وەلایەن دژە ااوانەیل میسان توەنست تاوان کوشتن ژنیگ ئاشکەرابکەن لەدویای سێ ساڵ ئەنجامدەرەگەی دەسگیربکەن لە قەزای قەلعە ساڵح لە باشوور پارێزگاگە، کە مدوو گیچەڵ هوزانە بویە".