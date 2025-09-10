لە 2021ەو واینە.. دەسگیرکردن دوو کەس وە تاوان "کوشتن" لە میسان

شەفەق نیوز ــ بەغدا/ میسان

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن داواکریایگ کە لە ساڵ 2021ەو واینە وە تاوان کوشتن لە پارێزگای میسان.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "هێزەیل ئەمنی لە پۆلیس رەسافە وە هاوکاری وەرد پۆلیس میسان توەنستن دوو توومەتبار دەسگیربکەن لەڕی وەدویاچگن لەری تووڕ مۆبایلەیلیان".

وتیش، هێزەیل ئەمنی وەرەو میسان چگنە و کوڵەی قایمیگ ئەرای دانانە" دووپاتکرد "ئەرا بەغداد کلکریان و دریانە بەندینخانە و رێکار وەرانوەریان گیرێد وەپای یاسا".