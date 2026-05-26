لە پەیوەندییگ وەگەرد پزیشکیان.. سەرۆک کۆمار عراق مكيسنامەیگ ئەرا سەردانکردن ئیران وەرگرێد

شەفەق نیوز - بەغداد

نزار ئامێدی سەرۆک کۆمار عراق، ئمڕوو سێشەممە، مکیسنامەیگ فەرمی لە مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیرانی، ئەرا سەردانکردن تاران وەرگرد، لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی کە باس پەیوەندییەیل لەناوەین هەردوگ وڵاتەگە و پیشهاتەیل ناوچەگە کرد.

سەرۆکایەتی کۆمار لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیاری کرد کە ئامێدی، ئمڕوو سێشەممە 26 ئایار / مایۆ 2026، پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئیسلامی ئیرانی وەرگرد، کە لە ناو پەیوەندییەگە پیرووزبایی وە بوونەی هاتن جەژن قوربان پیرووز پیشکەش کرد.

هەردوگ سەرۆک، وەپای بەیاننامەگە، خواستەیل خوەیان ئەرا هەردوگ گەل موسڵمان عراقی و ئیرانی وە وەرەونواچگن و بەرزی و گەشەسەنین زیاتر پیشکەش کردن، وە ئومید ئەوە کە ئاسایش و ئارامی و ئارامی لە هەردوو وڵاتەگە و ناوچەگە بڵاوەو بوود.

هەرلیوا، هەردوگ لایەن، دووپات بان گرنگی وسانن جەنگ و کۆتاییهاوردن ئاڵووزییەیل لە ناوچەگە لە ری گفتوگۆ و دیپلۆماسی کردن، و هەوەجەی زاڵکردن زوان لەیەکفامستن وە شیوەیگ کە بەشداری بکەێد لە جیگیرکردن ئاسایش و ئارامی، وە دووپاتکردن لەبان گرنگی یەکڕزی جیهان ئیسلامی و قایمکردن هاوپشتی لەناوەین گەلەیلی.

بەیاننامەگە وتیش: لە پەیوەندییەگە باس پەیوەندییە دووانیە توکمەیل کریا کە هەردوگ وڵات و گەل هاوسایەیل گردەو کەێد، و دووپاتیش لەبان گرنگی قایمکردن و پەرەپیدان لە بوارە جیاجیا سیاسی و ئابووری و بازرگانییەیل کردن، وە شیوەیگ کە خزمەت بەرژەوەنییە هاوبەشەیل بکەێد و هاوکاری فراوانەو بکەێد.

پزیشکیان، مکیسنامەیگ فەرمی وە نزار ئامێدی سەرۆک پیشکەش کرد ئەرا سەردانکردن ئیران، وە شیوەیگ کە بەشداری بکەێد لە قایمکردن پەیوەندییە دوانەییەیل و پەرەپیداین ئاسوو هاوکاری هاوبەش.