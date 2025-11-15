‏لەوەر واران.... مردن هاوڵاتییگ و زەخمداری فەرمانبەریگ خاسەوکردن لە دوو پارێزگا

‏شەفەق نیوز ـ دیالە/ سلێمانی

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن هاوڵاتیگ وە تەزووی کارەبا وە مدوو دزەکردن ئاو لەناو ماڵ لە نزیک شار بەعقوبە ناوەن پارێزگای دیالە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کەسیگ وە تەزووی کارەبا لە ناو ماڵ گیان لە دەسدا لە ئەنجام دزەکردن ئاو وەناو ماڵ و تەقەلای کیشانن ئاو لەو شوینەدایە کە کڕ کارەبا لە نزیکی بویە".

‏وتیش؛ رویداوەگە لەناو ماڵ هاوڵاتیگ لە ناوچەی تەحریر نزیک شار بەعقوبە رویدا".

‏وەزارەت کۆارەبای سلێمانیش زەخمداری کارمەن کارەبای راگەیا کە ەر وە یەکیگ لە تیمەیل خااسەوکردنە مەوقەی کارەیل چارەکردن تەزووی کارەبال لە قەزای رانییە سەر وە ئیدارەی راپەڕین لە پارێزگای سلێمانی.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان "یەکیگ لە کراکارەیل تیم چارەکردن رویوەروی زەخمداری سەختیگ بویە مەوقەی چارەسەرکردن گیچەڵ کارەبا، و دەسوەجی وەلایەن هاوکارەیلی ەرا چارەسەرکردن کلکریارە خەستەخانە".

‏وتیش "زەخمدارەگە بارودۆخی جیگیرە، بەشە جیاوازەیل لەشی تویش سزیان هاتگە، لە یەکیگ لە خەستەخانەیل سلێمانی چارەسەرکرێد".

‏وەزارەتەگە دیاریکردد "یەکەم شەپوول واران وارین ئمساڵ بویەسە مدوو شمارەیگ شۆرت کارەبایی لە ناوچە جیاوازەیل ئیدارەی راپەرین، کە چوارقورنە و قەلادزێ و رانییە گردیە" دووپاتکرد "تیم خاسەوکردن هاتنەس ئەرا چارەسەرکردن پەککەفتنەیل و دوارە گلەوداینی ئەرا خزمەت هاوڵاتیەیل".

‏وەزارەتەگە دووپاتکرد تیمەیل تەکنیکی چەودێری تووڕەیل کارەباکەن مەزەنەی هەر پسای لەناوکاویگ کردنە لەماوەی ئێ کەشە.