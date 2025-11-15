لەوەر واران.... مردن هاوڵاتییگ و زەخمداری فەرمانبەریگ خاسەوکردن لە دوو پارێزگا
شەفەق نیوز ـ دیالە/ سلێمانی
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن هاوڵاتیگ وە تەزووی کارەبا وە مدوو دزەکردن ئاو لەناو ماڵ لە نزیک شار بەعقوبە ناوەن پارێزگای دیالە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کەسیگ وە تەزووی کارەبا لە ناو ماڵ گیان لە دەسدا لە ئەنجام دزەکردن ئاو وەناو ماڵ و تەقەلای کیشانن ئاو لەو شوینەدایە کە کڕ کارەبا لە نزیکی بویە".
وتیش؛ رویداوەگە لەناو ماڵ هاوڵاتیگ لە ناوچەی تەحریر نزیک شار بەعقوبە رویدا".
وەزارەت کۆارەبای سلێمانیش زەخمداری کارمەن کارەبای راگەیا کە ەر وە یەکیگ لە تیمەیل خااسەوکردنە مەوقەی کارەیل چارەکردن تەزووی کارەبال لە قەزای رانییە سەر وە ئیدارەی راپەڕین لە پارێزگای سلێمانی.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان "یەکیگ لە کراکارەیل تیم چارەکردن رویوەروی زەخمداری سەختیگ بویە مەوقەی چارەسەرکردن گیچەڵ کارەبا، و دەسوەجی وەلایەن هاوکارەیلی ەرا چارەسەرکردن کلکریارە خەستەخانە".
وتیش "زەخمدارەگە بارودۆخی جیگیرە، بەشە جیاوازەیل لەشی تویش سزیان هاتگە، لە یەکیگ لە خەستەخانەیل سلێمانی چارەسەرکرێد".
وەزارەتەگە دیاریکردد "یەکەم شەپوول واران وارین ئمساڵ بویەسە مدوو شمارەیگ شۆرت کارەبایی لە ناوچە جیاوازەیل ئیدارەی راپەرین، کە چوارقورنە و قەلادزێ و رانییە گردیە" دووپاتکرد "تیم خاسەوکردن هاتنەس ئەرا چارەسەرکردن پەککەفتنەیل و دوارە گلەوداینی ئەرا خزمەت هاوڵاتیەیل".
وەزارەتەگە دووپاتکرد تیمەیل تەکنیکی چەودێری تووڕەیل کارەباکەن مەزەنەی هەر پسای لەناوکاویگ کردنە لەماوەی ئێ کەشە.