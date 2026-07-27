‏لەوەر کەمی كاش.. دویاکەفتن مووچەی فرەیگ لە فەرمانبەریل دەوڵەت

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دویاکەفتن خەرجکردن مووچەی فرەیگ لە فەرمانبەرەیل فەمانگەسل دەوڵەت، وەگەرد ئەوەگ مانگەگە کۆتایی تێد، هووکارەگەی گلەودا ئەرا کەمی كاش و داوەزیان داهاتەیل گشتی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دویاکەفتن مەرەقەزکردن مووچە چوودەو ئەرا لێکەفتەیل جەنگ ناوەین وڵاتەیەگرتگەیل و ئیران، وەگەرد بەسانن تەنگەی هۆرمز، یەیش کاردانەوە وەبان پرۆسەی هەناردەی نەفت داشتیە بەشدارە لە داوەزیان داهاتەیل، و بویە مدوو سەختی دابینکردن نەختینەی پێویست ئەرا مەرەقەزکردن مووچە.

‏وتیش؛ وەزارەت دارایی لە 22 ئێ مانگە راگەیان دەسکەێدە مەرەقەزکردن مووچەی ئێ مانگەی فەرمانبەرەیل، باوجی تا ئیسە شمارەی فرەیگ لە دامەزراوەیل نەتوەنستنە شایستەیلیان خەرجبکەن، وە مدوو وەردەوامبوین قەیران دارایی.

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