لەوەر کەمی كاش.. دویاکەفتن مووچەی فرەیگ لە فەرمانبەریل دەوڵەت
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دویاکەفتن خەرجکردن مووچەی فرەیگ لە فەرمانبەرەیل فەمانگەسل دەوڵەت، وەگەرد ئەوەگ مانگەگە کۆتایی تێد، هووکارەگەی گلەودا ئەرا کەمی كاش و داوەزیان داهاتەیل گشتی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دویاکەفتن مەرەقەزکردن مووچە چوودەو ئەرا لێکەفتەیل جەنگ ناوەین وڵاتەیەگرتگەیل و ئیران، وەگەرد بەسانن تەنگەی هۆرمز، یەیش کاردانەوە وەبان پرۆسەی هەناردەی نەفت داشتیە بەشدارە لە داوەزیان داهاتەیل، و بویە مدوو سەختی دابینکردن نەختینەی پێویست ئەرا مەرەقەزکردن مووچە.
وتیش؛ وەزارەت دارایی لە 22 ئێ مانگە راگەیان دەسکەێدە مەرەقەزکردن مووچەی ئێ مانگەی فەرمانبەرەیل، باوجی تا ئیسە شمارەی فرەیگ لە دامەزراوەیل نەتوەنستنە شایستەیلیان خەرجبکەن، وە مدوو وەردەوامبوین قەیران دارایی.