لەوەر قەرز.. موفەوزیگ لە ئاسایش فرۆکەخانەیل لەناو ماڵیان ئاگر لە خوەی وەردا
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا ئەندامیگ ئەمنی لە وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش فرۆکەخانەیل تەقەلای خوەیکوشتن دا لەری ئاگردان خوەی وە مدوو پەستان مادی لە ناوچەی کازمیەی باکوور بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مفەوزیگ لە ئاسایش فرۆکەخانەیل، لە ماوەی هچانەگەی مادەی بانزین کەێد وەبان خوەی و ئاگر لەخوەی وەردەێد لە نزیک ماڵیان لە کازمیە ئەرا خوەیکوشتن".
سەرچەوەگە وتیش؛ " لە ئەنجام رویداوەگە ئەندامە ئەمنیەگە وە سەختی سزیایە رێژەگەی رەسیەس 100%"، دیاریکرد" وەپای زانیاری سەرەتایەیل هووکار ئێ کارە وەممد؟ گردەوبوین قەرز دارایی بویە وەبانی ئەرا چارەسەرکردن کلکریارە خەستەخانە تەندروستی ناجیگیرە".