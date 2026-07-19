‏لەوەر قەرز.. موفەوزیگ لە ئاسایش فرۆکەخانەیل لەناو ماڵیان ئاگر لە خوەی وەردا

‏لەوەر قەرز.. موفەوزیگ لە ئاسایش فرۆکەخانەیل لەناو ماڵیان ئاگر لە خوەی وەردا
2026-07-19T08:14:10+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا ئەندامیگ ئەمنی لە وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش فرۆکەخانەیل تەقەلای خوەیکوشتن دا لەری ئاگردان خوەی وە مدوو پەستان مادی لە ناوچەی کازمیەی باکوور بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مفەوزیگ لە ئاسایش فرۆکەخانەیل، لە ماوەی هچانەگەی مادەی بانزین کەێد وەبان خوەی و ئاگر لەخوەی وەردەێد لە نزیک ماڵیان لە کازمیە ئەرا خوەیکوشتن".

‏سەرچەوەگە وتیش؛ " لە ئەنجام رویداوەگە ئەندامە ئەمنیەگە وە سەختی سزیایە رێژەگەی رەسیەس 100%"، دیاریکرد"   وەپای زانیاری سەرەتایەیل هووکار ئێ کارە وەممد؟ گردەوبوین قەرز دارایی بویە وەبانی ئەرا چارەسەرکردن کلکریارە خەستەخانە تەندروستی ناجیگیرە".

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