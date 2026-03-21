لەوەر "چزداین" لە پڵنگیک سيبێری.. کەسیک لە ئەنجام شکانن رێسا ئەمنییەیل لە "زەورای بەغدا" زەخمدار بوی
شەفەق نیوز - بەغدا
سەرپەرشتیارەیل باخچەی ئاژەیل لە ناوچەی گەشتوگوزار زەورا لە شار بەغدا، ئمڕوو شەممە، زەخمداربوین کەسیک لە ئەنجام پەلامار پڵنگیک سيبێری راگەیان، و هۆکارەگەیش گلەودا ئەرا شکانن رێسا و رێنماییەیل ئەمنی و چزداین ئاژەڵ لەلایەن ئەو کەسە.
یەیش لە رووشنکردنیگ فەرمییە لەلایەن سەرپەرشتیارەیل باخچەگە دەرچگە و ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ، باس لەو قسەوباسەیلە کەید لە ناو مەردم دەربارەی ئی رویداوە بڵاو بوینە و قسەوباس فراوانیگ دروسکردیە.
سەرپەرشتیارەیل لە بەیاننامەگەی وت: "کەسیگ وەگەرد هاوڕیەیلی تەڵبەنە ئەمنییەگە بڕینە و چگنەسە ناو شوینیگ کە قەیەغەس و تەنیا تایبەتە وە ئەو کەسەیلە کە چەو دیری ئاژەڵەیل کویەیی کەن"، و دیاری کردن کە ئەو کەسە "تەقەلا داگە نزیک بوودەو و چز یەکیک لە پڵنگە سيبێرییەیل بیەێد، یەیش بویە مدوو زەخمداربوین قویلی، دویای ئەوەگ ئاژەڵەگە توەنست پای بکیشێدە ناو تەلبەنەگە".
لە بەیاننامەگە دووپاتکرد رووداوەگە لە ئەنجام "سەرپێچی ئاشکرا" بویە لەو هۆشدارییەی کە لەو شوینە هەس، و دیاریکرد پاسەوانەیل و کارکەرەیل خێرا دەسوەکار بوین ئەرا رزگارکردن ئەو کەسە و ناردنی ئەرا خەستەخانە، و دووپات کردن "ئیسە بارودۆخی خاسە و چارەسەر هەوەجەکریاگ وەرگرێد".
سەرپەرشتیارەیل دووپاکردن "بڕین ریگرییەیل یا نزیکبوین لە ئاژەڵەیل کویەیی رخداری لەبان ژیان دروست کەێد"، خوەیان وەرپرس بوون لە هەر ئازاریک کە لە ئەنجام پیشێلکردن رێنماییەیل بکەفێد.