‏لەوەر "چزداین" لە پڵنگیک سيبێری.. کەسیک لە ئەنجام شکانن رێسا ئەمنییەیل لە "زەورای بەغدا" زەخمدار بوی

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏سەرپەرشتیارەیل باخچەی ئاژەیل لە ناوچەی گەشتوگوزار زەورا لە شار بەغدا، ئمڕوو شەممە، زەخمداربوین کەسیک لە ئەنجام پەلامار پڵنگیک سيبێری راگەیان، و هۆکارەگەیش گلەودا ئەرا شکانن رێسا و رێنماییەیل ئەمنی و چزداین ئاژەڵ لەلایەن ئەو کەسە.

‏یەیش لە رووشنکردنیگ فەرمییە لەلایەن سەرپەرشتیارەیل باخچەگە دەرچگە و ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ، باس لەو قسەوباسەیلە کەید لە ناو مەردم دەربارەی ئی رویداوە بڵاو بوینە و قسەوباس فراوانیگ دروسکردیە.

‏سەرپەرشتیارەیل لە بەیاننامەگەی وت: "کەسیگ وەگەرد هاوڕیەیلی تەڵبەنە ئەمنییەگە بڕینە و چگنەسە ناو شوینیگ کە قەیەغەس و تەنیا تایبەتە وە ئەو کەسەیلە کە چەو دیری ئاژەڵەیل کویەیی کەن"، و دیاری کردن کە ئەو کەسە "تەقەلا داگە نزیک بوودەو و چز یەکیک لە پڵنگە سيبێرییەیل بیەێد، یەیش بویە مدوو زەخمداربوین قویلی، دویای ئەوەگ ئاژەڵەگە توەنست پای بکیشێدە ناو تەلبەنەگە".

‏لە بەیاننامەگە دووپاتکرد رووداوەگە لە ئەنجام "سەرپێچی ئاشکرا" بویە لەو هۆشدارییەی کە لەو شوینە هەس، و دیاریکرد پاسەوانەیل و کارکەرەیل خێرا دەسوەکار بوین ئەرا رزگارکردن ئەو کەسە و ناردنی ئەرا خەستەخانە، و دووپات کردن "ئیسە بارودۆخی خاسە و چارەسەر هەوەجەکریاگ وەرگرێد".

‏سەرپەرشتیارەیل دووپاکردن "بڕین ریگرییەیل یا نزیکبوین لە ئاژەڵەیل کویەیی رخداری لەبان ژیان دروست کەێد"، خوەیان وەرپرس بوون لە هەر ئازاریک کە لە ئەنجام پیشێلکردن رێنماییەیل بکەفێد.

