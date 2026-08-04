لەوەر رەدکردن 50 پلەی سەدی.. ئەنجومەن زیقار بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا سوو دەێد

شەفەق نیوز - زیقار

ئەنجومەن پارێزگای زیقار لە باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، دەنگ دا لەبان بڕیاریگ ئەرا پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا سوو چوارشەممە، لەوەر بەرزەوبۊن تون لە پلەیل گەرمی.

قسەکەر فەرمی ئەرا ئەنجومەن پارێزگای زیقار، مافناس ئەحمەد سەلیم ئیبراهیمی، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت، کە بڕیارەگە دریا دۊای ئەوەگ مەزەنە کەشوهەواییەیل نشان دان ئەرا رەدکردن پلەیل گەرمی ئەرا نیمەی پلەی کوڵیان (50 پلەی سەدی)، و لەبان بنەمای هوشدارییەیل دەسەی کەشناسی لە کەفتن راسەوخۆ ئەرا تیشک خوەر، ئەرا مقیەتیکردن لە بیوەی هاووڵاتییەیل و کارمەنەیل.