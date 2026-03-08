‏لەوەر بوونەیگ ئاینی کەربەلا دەوام رووژەیل سێشەممە و چوارشەممەی ئایندە کەێدە پشوو

‏شەفەق نیوز ـ کەربەل

‏ئەنجومەن پارێزگای کەربەلا، ئمڕوو یەکشەممە، بڕیاردا دەوام فەرمی دوو رووژ لە فەرمانگەیل پارێزگاگە بکەێدە پشوو لەوەر بوونەیگ ئاینی.

‏ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەی کوڵیگ راگەیان، بڕیارە دەوام فەرمی لە پارێزگای کەربەلا ئەرا رووژەیل سێشەممە و چوارشەممەی ئێ هەفتە پشوو بوود، هاوکات وەرد یاد شەهیدبوین عەلی کوڕ ئەبی تالیب(ر.خ).

‏ئیمام عەلی کوڕ ئەبووتالب، چوارەم خەلیفەی موسڵمانەیل و ئامۆزای محەمەد کوڕ عەبدوڵڵا پێغەمبەر ئایین ئیسلامە. ئیمام عەلی لە شەوەکی رووژ 19 رەمەزان ساڵ 40 کووچی (661 زاینی) کەفتە وەر پەلامار تیرۆر، وە گورزیگ خیانەتکارانە وە شمشێر کیشان وەبان سەری و دویای ئەوە لە رووژ 21 هەمان مانگ وە مەدوو ئەو زەخمە شەهید بوی.

‏

‏