لە وەخت تەقەکردن وەگەرد داعش.. کوشیان ئەفسەریگ لە دەزگای دژە تیرۆر لە پارێزگای کەرکوک

شەفەق نیوز - بەغدا

ئمڕوو یەکشەممە، فەریق یەکەم روکن کەریم تەمیمی سەرۆک دەزگای دژە تیرۆر لە بەیاننامەیگ، پرسەنامەی مەرگ مولازم یەکەم لە دەزگاگە "حەسەن خوزەیر زغەیر" راگەیان، "کە شەرەف شەهیدبۊن وەدەسهاورد لە وەرگریکردن لە نیشتمان" مەوقەی تەقەکردن وەگەرد چەکدارەیل ریخریاگ داعش لە پارێزگای کەرکوک.

ئی رۊوەڕۊبۊنەیلە هاوەخت تیەێد وەگەرد ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی فراوان کە هیزەیل دەزگای دژە تیرۆر لە دۊکەو ئەنجامی دەن، وە پاڵپشتی فڕۆکە جەنگییە عراقییەیل، لە ناوچەی "ئاڵتون کوپری" لە باکوور کەرکوک، کە هاوسنوورە وەگەرد پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئەرا وەشۊنکەفتن و بنبڕکردن جیماگەیل ریخریاگە تونڕەوەگە.