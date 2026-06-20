‏لە وەخت بەسانن هورمزەو.. عراق زیاتر لە 80 ملیار دۆلار زەردکرد وە مدوو وسیان هەناردەیل نەفت

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏ "ئیکۆ عراق" تایوەتمەند وەکاروبار ئابووری، ئمڕوو شەممە، راگەیان عراق نزیکەی 350 ملیۆن بەرمیل لە هەناردەکردن نەفت لە وەختیگ گەرووی هورمز بەسیاس لەدەس داگە، وەرانوەر وە نزیکەی 37.7 ملیار دۆلار، و داوای زویکردن لە جیوەجیکردن پروژەی "شام نوو" کرد چوینکە هەڵوژاردەیگ ستراتیژییە ئەرا دڵنیابوین لە دەروازەی هەناردەکردن شوینگر و کەمکردن پشت بەسین وە دەروازەیل دەریایی.

‏روانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، عراق وەرجە بەسیاین گەرووی هورمز لە 28ی شوبات گوزەشتە، ناوەین 103 تا 107 ملیۆن بەرمیل لە نەفت خام لە مانگیگ هەناردە کرد.

‏ئاشکرایکرد، بەسیاین گەرووەگە لە ئاکام جەنگ لە ناوچەگە بویە هووکار کەمەوبەین هەناردەکردنەیل، ک زەردەیل لە مانگ ئازار رەسیە 84,395,049 بەرمیل، و لە نیسان 93,115,870 بەرمیل، و لە ئایار 92,801,000 بەرمیل، لە وەختیگ مانگ حوزەیران ئیسە نزیکەی 79,600,000 بەرمیل توومار کردگە.

‏وەپای "ئیکۆ عراق"، جیاوازی لە هەناردەکردنەیل عراقی لە ماوەی باسکریاگ نزیکەی 350 ملیۆن بەرمیل مەزەنەکرێد، کە نوێنەرایەتی دەرفەتەیل لەدەس چیایگ لە هەناردەکردن کەێد کە بەهایەگەی نزیکەی 37.7 ملیار دۆلارە وەپای تێکڕای نرخەیل نەفت لە ماوەگە.

‏بەیاننامەگە لە کوتایی دیاریکرد، وە هشارەکردن وە ک پروژەی "شام نوو" نوێنەرایەتی پێویستیگ ستراتیژی وە پەلە کەێد ئەرا دڵنیابوین لە سەقامگیری هەناردەکردن نەفت عراقی و دابینکردن جێگرەوەیل زینگ دویر لە رخداریەیل جیۆسیاسی کە هەڕەشە لە رێڕەوەیل دەریایی کەن، وەتایبەت ئابووری ێراقی پشت وە داهاتەیل نەفت بەسن وە رێژەیگ نزیکەی 90%.

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