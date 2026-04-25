‏گلەوخواردن گەشتەیل کۆمپانیای "میعراج" ئیرانی لەدویای وسیانی ئەرا ماوەی دوو مانگ

شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏ئیدارەی فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی نەجەف، ئمڕوو شەممە، دەسکردن وە گەشتەیل کۆمپانیای فڕۆکەوانی ئیرانی "میعراج" لە ری کڕ تەهران – نەجەف – مەشهەد راگەیان، یەیش ئەرا رووژەیل 27 و 29ی ئی مانگە، دوای ئەوەگ زیاتر لە 58 رووژ وسیان وەردەوام.

‏ئیدارەی فڕۆکەخانەگە لە بەیاننامەییگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز هاتگە، باس لەوە کردگە کە "گلەوخواردن گەشتەیل کۆمپانیاگە لە چوارچمگ هەوڵەیل وەڕێوبەرایەتی فڕۆکەخانە تیەێد ئەرا چالاککردن جویلەی ئاسمانی و وەهێزکردنی پەیوەندییەیل وەگەرد هەرێمی و ناودەوڵەتی.

‏ دووپاتیکرد "هەماهەنگی وەگەرد کۆمپانیا جیاوازەیل فڕۆکەوانی وەردەوامە ئەرا زیایکردن شمارەی گەشتە ئاسمانییەگان و هەمەجویرکردن شوینەیل لە رووژەیل ئاییندە، وە شێوەییگ کە خزمەت وە جویلەی گواستنەوەی ئاسمانی بکەێد و ئاسانکاری بکەێد ئەرا پێشوازیکردن لە گەشتیارەیل و سەردانکەرەیل لە ری فڕۆکەخانەگە".

