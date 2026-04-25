گلەوخواردن گەشتەیل کۆمپانیای "میعراج" ئیرانی لەدویای وسیانی ئەرا ماوەی دوو مانگ
شەفەق نیوز ـ نەجەف
ئیدارەی فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی نەجەف، ئمڕوو شەممە، دەسکردن وە گەشتەیل کۆمپانیای فڕۆکەوانی ئیرانی "میعراج" لە ری کڕ تەهران – نەجەف – مەشهەد راگەیان، یەیش ئەرا رووژەیل 27 و 29ی ئی مانگە، دوای ئەوەگ زیاتر لە 58 رووژ وسیان وەردەوام.
ئیدارەی فڕۆکەخانەگە لە بەیاننامەییگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز هاتگە، باس لەوە کردگە کە "گلەوخواردن گەشتەیل کۆمپانیاگە لە چوارچمگ هەوڵەیل وەڕێوبەرایەتی فڕۆکەخانە تیەێد ئەرا چالاککردن جویلەی ئاسمانی و وەهێزکردنی پەیوەندییەیل وەگەرد هەرێمی و ناودەوڵەتی.
دووپاتیکرد "هەماهەنگی وەگەرد کۆمپانیا جیاوازەیل فڕۆکەوانی وەردەوامە ئەرا زیایکردن شمارەی گەشتە ئاسمانییەگان و هەمەجویرکردن شوینەیل لە رووژەیل ئاییندە، وە شێوەییگ کە خزمەت وە جویلەی گواستنەوەی ئاسمانی بکەێد و ئاسانکاری بکەێد ئەرا پێشوازیکردن لە گەشتیارەیل و سەردانکەرەیل لە ری فڕۆکەخانەگە".