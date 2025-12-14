گلەوخواردن جموجویل فرۆکەوانی لە فرۆکەخانەی بەغدا دویای نەمەنن تەم
شفق نيوز - بەغدا
جویڵەی گەشتە ئاسمانییەیل لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە (14ـی کانوون یەکەم 2025)، دویای وسیانیگ چەن ساعەتیگ وە مدوو تەم گلەوخوارد ئەرا بار ئاسایی.
سەرچەوەیگ ناوخوەیی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "پەککەفتن جویلەی گەشتەیل کە لە فرۆکەخانەی بەغدا رویدا لە ساعەتەیل سەرەتای شەوەکی ئمڕوو، هووکارەگەی تەم خەسیگ بوی، باوجی جموجویلەیل وەرجە کەمیگ ئەرا بار ئاسایی گلەوخواردن".
لە چەن رووژ وەرین فرۆکەخانەی عراق وە مدوو تەم تویش گیچەڵ بوود شەپوولەیل تەم چەن جاریگ نواگیری کردنەس لە گەشتەیل فرۆکەخانەیل بەغدا و بەسرە، یەیشبویە مدوو دویاخسن و تێکچگن خشتەی گەشتەیل.