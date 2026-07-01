لە هەڵمەت وەشۊنکەفتن "گەندەڵەیل".. بڵاوبۊن فراوان هيزەیل مەغاویر لە نزیک ناوچەی سەوز ناوڕاس بەغدا

شەفەق نیوز - بەغدا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەرداد لە بڵاوبۊن هيزەیل مەغاویر وە شێوەیگ فراوان لە شمارەیگ لە ناوچەیل بەغدای پایتەخت عراق کە نزیکن لە ناوچەی سەوز.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئی بڵاوبۊنە تیەێدە ناو پلان ئەمنی وەردەوام ئەرا وەشۊنکەفتن داواکریاگەیل کە فەرمانەیل دادوەری لە وەرانوەریان دەرچگە لە دۆسیەیل گەندەڵی دارایی.

ئی گام دادوەری و ئەمنییە یەک لەشۊنیەکەیلە لە چوارچیوەی هەڵمەتیگ لە رێکارەیل قۊلەوبۊیگ تیەێد کە وڵاتەگە وەخوەی دوینێد، و وەرپرسەیل و پەرلەمانتارەیل و پیاوەیل کار گرێدە خوەی، لەناو رەفتاریگ کە حکومەت پەیمان خوەی ئەرا وەردەوامبۊن لەلی راگەیان ئەرا جیوەجیکردن یاسا و گلەوداین پۊل گشتی.