‏لە هەفتەی گوزەشتە.. هەناردەکردن نەفت عراق ئەرا ئەمریکا بەرزەوبوی ئەرا ١٠٠ هەزار بەرمیل

‏شەفەق نیوز - بەغداد / واشينتۆن

‏وەڕێوبەرایەتی زانیاریەیل وزەی ئەمریکا (EIA)، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان عراق لە رزبەن شەشەم هاتیە لە ناوەن گەپترین ئەو وڵاتەیلە نەفت خام ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل هەناردە کەن لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە.

‏ئامارەیلە کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفاکرد، نیشان دەن هەناردەکردن نەفت عراق ئەرا ویلایەتەیل یەکگرتگ لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە بەرزەوبویە و رەسیە 100 هەزار بەرمیل لە روژیگ، لە چوارچمگ بەراوردکاری وەگەرد 76 هەزار بەرمیل لە روژیگ لە هەفتەی وەرین، ک یەیش نیشانەی ئەوزەڵبوون و زیایبوونیگە وە بڕ 24 هەزار بەرمیل لە روژیگ، و رێژەی ئەوزەڵکردنەگە رەسیە نزیکەی 31.6%.

‏وەڕێوبەرایەتیەگە ئاشکرایکرد، کەنەدا لە بان لیست هەناردەکارەیل ئەرا ویلایەتەیل یەکگرتگ بوی وە بڕ 4.067 ملیۆن بەرمیل لە روژیگ، و لەدویای ئەو فەنزوێلا هاتیە وە 588 هەزار بەرمیل لە روژیگ، و لەدویای کۆڵۆمبیا وە 164 هەزار بەرمیل لە روژیگ، و سعودیەیش لە رزبەن چوارەم بوی وە بڕ 154 هەزار بەرمیل لە روژیگ.

‏وەپای ئامارەیل، بەڕازیل لە رزبەن پەنجەم بوی وە 109 هەزار بەرمیل لە روژیگ، لەوەختیگ عراق لە رزبەن شەشەم بوی و وەرجە نێجیریا کەفت کە هەناردەکردنی رەسیە 87 هەزار بەرمیل لە روژیگ، و مەکسیک وە 71 هەزار بەرمیل لە روژیگ، و لەدویای ئیکوادۆر وە 64 هەزار بەرمیل لە روژیگ، وەختیگ لیبیا هویچ هەناردەکردن نەفتیگ ئەرا ویلایەتەیل یەکگرتگ لەو ماوە دیاریکریاگە توومار نەکردیە.