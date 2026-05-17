لە هەفتەی گوزەشتە.. هەناردەکردن نەفت عراق ئەرا ئەمریکا بەرزەوبوی ئەرا ١٠٠ هەزار بەرمیل
شەفەق نیوز - بەغداد / واشينتۆن
وەڕێوبەرایەتی زانیاریەیل وزەی ئەمریکا (EIA)، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان عراق لە رزبەن شەشەم هاتیە لە ناوەن گەپترین ئەو وڵاتەیلە نەفت خام ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل هەناردە کەن لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە.
ئامارەیلە کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفاکرد، نیشان دەن هەناردەکردن نەفت عراق ئەرا ویلایەتەیل یەکگرتگ لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە بەرزەوبویە و رەسیە 100 هەزار بەرمیل لە روژیگ، لە چوارچمگ بەراوردکاری وەگەرد 76 هەزار بەرمیل لە روژیگ لە هەفتەی وەرین، ک یەیش نیشانەی ئەوزەڵبوون و زیایبوونیگە وە بڕ 24 هەزار بەرمیل لە روژیگ، و رێژەی ئەوزەڵکردنەگە رەسیە نزیکەی 31.6%.
وەڕێوبەرایەتیەگە ئاشکرایکرد، کەنەدا لە بان لیست هەناردەکارەیل ئەرا ویلایەتەیل یەکگرتگ بوی وە بڕ 4.067 ملیۆن بەرمیل لە روژیگ، و لەدویای ئەو فەنزوێلا هاتیە وە 588 هەزار بەرمیل لە روژیگ، و لەدویای کۆڵۆمبیا وە 164 هەزار بەرمیل لە روژیگ، و سعودیەیش لە رزبەن چوارەم بوی وە بڕ 154 هەزار بەرمیل لە روژیگ.
وەپای ئامارەیل، بەڕازیل لە رزبەن پەنجەم بوی وە 109 هەزار بەرمیل لە روژیگ، لەوەختیگ عراق لە رزبەن شەشەم بوی و وەرجە نێجیریا کەفت کە هەناردەکردنی رەسیە 87 هەزار بەرمیل لە روژیگ، و مەکسیک وە 71 هەزار بەرمیل لە روژیگ، و لەدویای ئیکوادۆر وە 64 هەزار بەرمیل لە روژیگ، وەختیگ لیبیا هویچ هەناردەکردن نەفتیگ ئەرا ویلایەتەیل یەکگرتگ لەو ماوە دیاریکریاگە توومار نەکردیە.