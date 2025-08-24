لێکۆڵینەوە لە تەقەکردن پۆلیسیگ لەخوەی لەناو فرۆکەخانەی بەغدا
2025-08-24T06:30:33+00:00
شەفەق نیوز ــ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە زەخمداری پۆلیسیگ لەناو فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا.
سەرچەوەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە هنای رویدایە پۆلیسیگ وە چەک حکومی جویر (M4) مەوقەی ئەرکەگەی لە خاڵ وشکنین فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا تەقە لەخوەی کردیە، بویەسە مدوو زەخمداربوین سەختگی.
وتیش؛ دەسڵاتدارەیل تیمیگ کارکردن دروسکردنە و لێکۆڵینەوە وازکردن ئەرا دیاریکردن ئەوەگ رویداوەگە خوەیکوشیە یا هووکارەیل ترەکە.