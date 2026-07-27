‏لیژنەی دارایی پەرلەمان: مووچەی مانگ تەموز لە ماوەی 48 ساعەت ئاندە مەرەقەز کريەێد

‏لیژنەی دارایی پەرلەمان: مووچەی مانگ تەموز لە ماوەی 48 ساعەت ئاندە مەرەقەز کريەێد
2026-07-27T19:09:08+00:00

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏عامر نصرالله، ئەندام لیژنەی دارایی لە پەرلەمان عراق، ئمڕوو دووشەممە دووپاتکرد  مووچەی فەرمانبەرەیل لە ماوەی 48 ساعەت ئایندە دەسکرێد وە مەرەقەزکردنی.

‏نصرالله ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز رووشنیکرد، هووکار دویاکەفتن  وەزارەت دارایی لە خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا  مانگ تەموز ئیسە، گلەوخوەد ئەرا ئەوەگ  وەزارەت سەرقاڵ هویردبینی کردن زانیاری و ژمێرەییە داراییەیل بویە.

‏دیاریکرد وەزارەت دارایی لە ماوەی 48 ساعەت ئایندە مووچەی گشت فەرمانبەرەیل  لە وەزارەت و دامودەزگا مەدەنی و ئەمنییەیل دەوڵەت وە یەکجار خەرج کەێد.

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