‏لیژنەی دارایی پەرلەمان: مووچەی مانگ تەموز لە ماوەی 48 ساعەت ئاندە مەرەقەز کريەێد

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏عامر نصرالله، ئەندام لیژنەی دارایی لە پەرلەمان عراق، ئمڕوو دووشەممە دووپاتکرد مووچەی فەرمانبەرەیل لە ماوەی 48 ساعەت ئایندە دەسکرێد وە مەرەقەزکردنی.

‏نصرالله ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز رووشنیکرد، هووکار دویاکەفتن وەزارەت دارایی لە خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا مانگ تەموز ئیسە، گلەوخوەد ئەرا ئەوەگ وەزارەت سەرقاڵ هویردبینی کردن زانیاری و ژمێرەییە داراییەیل بویە.

‏دیاریکرد وەزارەت دارایی لە ماوەی 48 ساعەت ئایندە مووچەی گشت فەرمانبەرەیل لە وەزارەت و دامودەزگا مەدەنی و ئەمنییەیل دەوڵەت وە یەکجار خەرج کەێد.

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