لیژنەی دارایی پەرلەمان: مووچەی مانگ تەموز لە ماوەی 48 ساعەت ئاندە مەرەقەز کريەێد
شەفەق نیوز- بەغدا
عامر نصرالله، ئەندام لیژنەی دارایی لە پەرلەمان عراق، ئمڕوو دووشەممە دووپاتکرد مووچەی فەرمانبەرەیل لە ماوەی 48 ساعەت ئایندە دەسکرێد وە مەرەقەزکردنی.
نصرالله ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز رووشنیکرد، هووکار دویاکەفتن وەزارەت دارایی لە خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا مانگ تەموز ئیسە، گلەوخوەد ئەرا ئەوەگ وەزارەت سەرقاڵ هویردبینی کردن زانیاری و ژمێرەییە داراییەیل بویە.
دیاریکرد وەزارەت دارایی لە ماوەی 48 ساعەت ئایندە مووچەی گشت فەرمانبەرەیل لە وەزارەت و دامودەزگا مەدەنی و ئەمنییەیل دەوڵەت وە یەکجار خەرج کەێد.