چلە نییە.. پارێزگایگ عراق دەوام فەرمی سوو پەک خەێد لەوەر بونەیگ ئاینی

شەفەق نیوز ـ زیقار

ئەنجومەن پارێزگای زیقار، ئمڕوو دووشەمە، راگەیان دەوام فەرمی سوو سێشەممە، لە گشت فەرمانگەیل پارێزگاگە پشووی فەرمیە وەبوونەی یاد شەهیدبوین ئیمام عەلی کوڕ موسای رەزا.

قسەکەر فەرمی ئەنجومەنەگە، ئەحمەد سەلیم ئیبراهیمی، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد، ئێ بڕیارە هاتیە تا دەرفەت وە هاوڵاتیل بدرێد ئەرا یادکردن ئێ بونە ئاینی نەمرە".

ئەنجومەن وەزیرەیل عراق دویەکە یەکشەممە، دەنگ دا لەبان پشووی فەرمی پەنجشەممە ئایندە بڕوار لە گشت وڵاتەگە وەبوونەی زیارەت چلە.