لەناوەین بەغداد و زیقار.. 131 ملیۆن دینار وە زوور چەک دزیەێد

شەفەق نیوز ــ بەغداد/ زیقار

د سەرچەوەی ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە توومارکردن دزیکردن لە غەراف باکوور ناسریە ناوەن پارێزگای زیقار باشوور عراق و دەسگیرکردن توومەتبار وە دزین 120 ملیۆن دینار لە بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوردا، حالەتیگ دزیکردن لە شار غوراف باکوور شار ناسریە ناوەن پارێزگاگە توومارکردنە، کە هاوڵاتیگ خاوەن دوکان مۆبایل فرووشی بڕ 11 ملیۆن دینار عراقی لەلی دزیاس کە مەوقەی چگنی وەرەو ماڵ وەپی بویە.

سەرچەەگە ئاشکرایکرد، توومەتبارەیل وە ماشینیگ جویر (راس الثور) لەنوای دەرکەفتنە و وە هێز و هەڕەشەکردن وەک هیشتنە بڕە پویلەگە رادەسبکەێد، و ئەرا شوین نادیاریگ واینە، و هێزە ئەمنیەیل لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە لەدویای توومارکردن سکاڵا وەلایەن قوربانیەگە.

لە رویداویگ ترەک لە بەغدا، لە رویداویگ بڕ 120 ملیۆن دینار لە دوکانیگ ئاڵشتکردن پویل لەناوچەی کەمالیە خوەرهەڵات پایتەخت دزیا، بەش دژە تاوانەیل "ئەمین" توەنستن یەکیگ لە توومەتبارەیل دەسگیربکەن.

وەپای سەرچەوە ئەمنیەگە، تیمیگ کارکردن دروسکریاس ئەرا وەدویاچگن رویداواگە، و وکارهاوردن کامیرایەیل چەودێری ئەرا وەدویاچگن کڕ هامشوو توومەتبارەیل کە تەقەلای ئاڵشتکردن پرتاڵیان دانە لەناوەین ناوچە جیاوازەیل بەغدا.

وەپای زانیاری سەرەتایەیل، توومەتبار دەسگیرکریاگ خاوەن پێشینەس دان دانایە وە بەشداریکردنی لە دزی، و بەشەگەی خوەی لە هۆل قومارکردن خەرجکردیە.