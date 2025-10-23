‏لەناو ریخەلوی شاردیەسەوی.. زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا هووشبەر فرووشیگ لە نەجەف

‏شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏دادگای تاوانەیل نەجەف، ئمڕوو پەنجشەممە، سزای زیندانی هەمیشەیی دەرکرد ئەرا زیندانیگ کە مادەی هووشبەر گواستیە و فروشتیەسێ لەناو پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "دادگای تاوانەیل نەجەف، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا زیندانیگ دەرکرد وەپای مادەی 27 لە یاسای هووشبەر".

‏وتیش "یەیش لەدویای ئەوەگ مادەی هووشبەر قویت دایەی لەڕی خستنە ناو کەپسول پلاستیکی و فرووشتنی لەناو پارێزگاگە".

