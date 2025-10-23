لەناو ریخەلوی شاردیەسەوی.. زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا هووشبەر فرووشیگ لە نەجەف
2025-10-23T10:39:54+00:00
شەفەق نیوز ـ نەجەف
دادگای تاوانەیل نەجەف، ئمڕوو پەنجشەممە، سزای زیندانی هەمیشەیی دەرکرد ئەرا زیندانیگ کە مادەی هووشبەر گواستیە و فروشتیەسێ لەناو پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "دادگای تاوانەیل نەجەف، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا زیندانیگ دەرکرد وەپای مادەی 27 لە یاسای هووشبەر".
وتیش "یەیش لەدویای ئەوەگ مادەی هووشبەر قویت دایەی لەڕی خستنە ناو کەپسول پلاستیکی و فرووشتنی لەناو پارێزگاگە".