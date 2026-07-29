لەناویان "والی ئەنبار"ه.. بڕیار لەسێدارەدان 6 تیرۆریست

شەفەق نیوز - بەغداد

دەزگای ئاسایش نیشتمانی عراقی، رووژ چوارشەممە، دەرچگن بڕیار لەسێدارەدان وە هەڵواسین تا مردن وەرانەور 6 تیرۆریست راگەیان، کە لەناویان ئەوەگ وەپی ئۊشن "والی ئەنبار" لەلای ریخریاگ داعش.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد، کە بڕیارەگە دۊای ئەوە هات کە دەزگاگە، لەڕی ئۆپراسیۆنە هەواڵگرییە پیشوەختە و جۊریيەیلیەو، تۊنست دەسگیر تیرۆریستەیل بکەێد و پیلانەیلیان پۊچەڵەو بکەێد، وەرجە ئەوەگ رەوانەی دادگای تایبەتمەنیان بکەێد.

دیاری کرد کە لێکۆڵینەوەیل دادوەری قۊلیگ کە وە سەرپەرشتی دادوەر دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ سێیەم تایبەتمەن وە دۆسیەیل دەزگای ئاسایش نیشتمانی، جەبار حسێن جیوەجی کریان، بەشداری کردن لە گردەوکردن بەڵگەیل و قایمکردنیان، و وەرپرسیاریەتی سزادریاگەیل چەسپان لە چگنیان ئەرا ناو چەتەیل تیرۆریستی داعش، و بەشداریکردن لە کارەیل تیرۆریستی چەکداری، و هەڵگردن چەک وە ئامانج پەلاماردان ئاسایش و ئارامی و بڵاوکردن رخ لەناوەین هاوڵاتییەیل، وەرجە ئەوەگ رەوانەی دادگای تاوانەیل کەرخ بکریەن.

ئاشکرا کرد کە دادگای تاوانەیل کەرخ بڕیار لەسێدارەدان وەرانوەر سزادریاگەیل دەرکرد وەپای فەرمانەیل ماددەی (4/یەکەم) وە بەڵگەی ماددەی (2/3 و 7) لە یاسای دژە تیرۆر شمارە (13) ئەرا ساڵ 2005، وە پشت بەسین وە ئەوەگ لێکۆڵینەوەیل و بەڵگە وەدەسهاوریاگەیل رەسینەسە پی.