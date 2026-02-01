‏لەناویان هەمیشەیی.. دادگای عراق سزای زیندانیکردن 12 کەس وە دۆسیەی مادەی هووشبەر دەرکرد

‏شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏سەرچەوەیگ لەدادگا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا دادگای تاوانەیل نەجەف 12 سزای سزا لەبان زیندانیەیل دۆسیەی مادە هووشبەرەیل دەرکرد.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، سزایەیل هاناوەین زیندانی هەمیشەیی و دە تا هەشت ساڵ زیندانیکردن.

‏وەزارەت ناوخوەی لە گوزەشتە، 25 مانگ تەشرین دویەم وەرین راگەیان، 1200 تووڕ ناوخوەیی و ناودەوڵەتی بنزرگانیکردن وە مادەی هووشبەر پویچەوکریانە وەرد دەسگردنە وەبان زیاتر لە 14 تەن مادەی هووشبەر جیاواز لەماوەی سێ ساڵ تەمەن حکومەتە کاروەدەسەگەی ئیرنگە کە محەمەد شیاع سودانی سەرۆکایەتی کەێد.

