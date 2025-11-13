‏لەناوداین نزیکەی 104 کیلوگرام مادەی هووشبەر لە بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان نزیکەی 140 کیلوگرام مادەی هووشبەر لە فەرمانگەی تەندروسی بەسرە لەناودریا.

‏سەرۆک لیژنەی لەناوداین مادەیل هووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل دادوەر ئوسامە داخل لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لیژنەی لەناوداین نزیکەی 104 کیلوگرام مادەی هووشبەر جیاواز دەسوەبان گیریاگ و پارێزیاگ لە بەش پزیشک دادوەری فەرمانگەی تەندروسی بەسرە لەناودا".

‏وتیش "وە هەماهەنگی وەرد وەزارەت تەندروسی و بەش پزیشک دادوەری 103 کیلوگرام و936 گرام و676 ملیگرام مادەی هووشبەر لەناوبریا لەدویای وەردەوام بوین پرۆسەی وشکنین و پرۆسەی هاوتاکردن ئەرا ماوەی شەش رووژ".

‏دیاریکرد "ئۆپراسیۆنەگە هەمیش لەناوبردن 190520 گلە حەب  هووشبەر 2045 قەترەی هووشبەر گردەو وەرد شلە وە بڕ  2141 مل".

‏وەزارەت ناوخوەی عراق لە سەرەتای ئێ مانگە راگەیان نرخ مادەی هووشبەر لە وڵاتەگە بەرزوبویە، وتیش 20 توومەتبار ناودەوڵەتی ئێ مژارە رادەسکریانە.

