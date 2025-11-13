لەناوداین نزیکەی 104 کیلوگرام مادەی هووشبەر لە بەسرە
شەفەق نیوز ـ بەسرە
ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان نزیکەی 140 کیلوگرام مادەی هووشبەر لە فەرمانگەی تەندروسی بەسرە لەناودریا.
سەرۆک لیژنەی لەناوداین مادەیل هووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل دادوەر ئوسامە داخل لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لیژنەی لەناوداین نزیکەی 104 کیلوگرام مادەی هووشبەر جیاواز دەسوەبان گیریاگ و پارێزیاگ لە بەش پزیشک دادوەری فەرمانگەی تەندروسی بەسرە لەناودا".
وتیش "وە هەماهەنگی وەرد وەزارەت تەندروسی و بەش پزیشک دادوەری 103 کیلوگرام و936 گرام و676 ملیگرام مادەی هووشبەر لەناوبریا لەدویای وەردەوام بوین پرۆسەی وشکنین و پرۆسەی هاوتاکردن ئەرا ماوەی شەش رووژ".
دیاریکرد "ئۆپراسیۆنەگە هەمیش لەناوبردن 190520 گلە حەب هووشبەر 2045 قەترەی هووشبەر گردەو وەرد شلە وە بڕ 2141 مل".
وەزارەت ناوخوەی عراق لە سەرەتای ئێ مانگە راگەیان نرخ مادەی هووشبەر لە وڵاتەگە بەرزوبویە، وتیش 20 توومەتبار ناودەوڵەتی ئێ مژارە رادەسکریانە.