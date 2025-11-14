لە ئمڕووەو.. واران بەڵاچەیی رەسێدە باکوور و خوەرئاوای عراق

شەفق نيوز- بەغداد

بەش مەزەنەکردن کەشوهەوای عراق، ئمڕوو جمعەر مەزەنە کرد واران بەڵاچەیی لە باکوور و خوەرئاوای عراق لە ئیوارەی ئمڕووەو بوارێد.

بەشەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وینەیل مانگە دەسکردەیل نشان کەن لە سیستەم کەشوهەوای خوەرھەڵات دەریای ناوڕاس گورجەو بویە، کە ئەورە بوورەیل هانە کناراوەیل ناوڕاس وەرەو سوریا و تورکیا، وەگەرد درویژەوبوین پەلیگی وەرەو باکوور و خوەرئاوای عراق.

وتیش: زانیاریەیل دەسنشان نائارامی کەشوهەوا کەن وە نزمە گەرمییگ روی زەوی، وەگەرد تەکان پارچە وای سەردیگ لە قاتەیل بان، دیاری کرد کە ئی سەردەوکردن بانینە جیاوازی گەرمی ناوەین روی زەوی و قاتە بانینەیل زیایەو کەێد، کە توانای هەڵگردن و خەسەوبوین زیایەو کرد.

وتیش: لە ئاسمان عراق وەتایبەت لە باکوور ئەورەیل بوور لەبان نەینەوا و دهۆك و هەولێر دیار دەن، و دەرفەت واران بەڵاچەیی هەس، تا ئمشەو زیاترەو بوود، وەگەرد رەسین پەل سەرەکیی، و لە خوەرئاوای عراق ئەور لە بەشەیل فراوانیگ پەڵە دەێد.

وتیش؛ مەزەنە کریەێد کەمکەم ئەورەیل زیایەو بوون، تا واران سووکیگ لە ساعەتەیل شەو بوارێد، و لە ناوڕاس و باشوور عراق کەشوهەوا جیگیرە، وەگەرد ئەورەیل سووک و ناوڕاسین جیاجیا.

دیاری کرد کاریگەری راسگانی لای ناوچەیلە ئمشەو دەسوەپی کەێد، و مەزەنە کریەێد لە وەخت دیریگ یا سوو شەفەق زاران لە بەشیگ لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور بوارێد.

وتیش: لە ساعەتەیل ئایندە مەزەنە کریەێد کەمکەم واران لە ساعەتەیل شەو زیایەو بوود لە باکوور و خوەرئاوای عراق، وەگەرد وارانیگ کەمتر لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە باشوور لە شەفەق شەممە.

دیاری کرد کە رفتی واران مەزەنە کریەێد لە ئمشەو یا شەفەق شەممە لە شوینەیلیگ لە شارەیل نەینەوا و دهۆك و سەڵاحەدین و کەرکوک و ئەنبار و خوەرھەڵات پایتەخت بوارێد، وەگەرد هەلکردن وا و خوەڵوتووز.

لە کۆتایی وتیش: مەزەنە کریەێد بوو شەممە دەرفەت واران لە گشت شارەیل زیاترەو بوود، و واران وەگەرد ئەور و تریشقە لە رووژ شەممە لە ناوچەی باکوور وەتایبەت هەولێر و کەرکوم و دهۆك و باکوور سلێمانی و دویر نییە تەگر بوارێد.