‏لە موسڵ زایین چوار لفانه توومارکریا

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏وەڕێوەبەر خەسەخانەی گشتی موسڵ، یوسف ئەلبەدرانی، ئمڕوو چوارشەممە، توومارکردن پسایگ دەگمەن راگەیان وە زایین چوار کوڕ لفانه لە نەشتەرگەری زایین لەناکاو کە لەناو خەسەخانەگە ئەنجام دریا.

‏ئەلبەدرانی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەسەخانەگە پیشوازی لە بیماریگ 20 ساڵان کردیە کە داڵگ یەک دویەتە، لە گوزەشتە دوو حالەت لەبارچگن داشتیە، وتیش لە وشکینەیل دەرچگە ها لە هەفتەی سی و سێ زگپڕی، و هەوەجە وە دەسوەجی رێکارەیل نەشتەرگەری کەێد لەژیر بیهووشکاری نیمچەیی ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی داڵگ و زاڕوویەیل.

‏وتیش؛ لە ئەنجام نەشتەرگەریەگە چوار زاڕوو کوڕ لەداڵگبوین راستەوخوەی ئەرا بەش خودەج کلکریان تا لەژیر چەودێری پزیشکی بوون ئەرا مسۆگەرکردن بارودۆخیان وە جیگیری.

‏ئاشکرایکرد، نەشتەرگەریەگە وە سەرپەرشتی کارمەنەیل پزیشکی و پەرەستاری تەواوکاری ئەنجامدریا، کە پسپۆرەیل ژنان و زایین و بیهووشکاری گرێدەخوەی، وەگەرد تیم یەکەی خودەج، دووپاتکرد پسایەگە وە یەکیگ لە پسایەیل دەگمەن دانریەێد کە تەقەلای بەرزیگ هەماهەنگی هویردیگ لەناوەین بەشە پزیشکەیل تواێد.

‏دیاریکرد، ئیدارەی خەسەخانەگە وە وەردەوامی چەودێری بارودۆخ داڵگ و زاڕوویەیل کەن، هەمیش دەسخوەشی لە کارمەنەیل پزیشکی و پەرستاریکرد، کە ئاسانکاری لە وەڕێوەچگن نەشتەرگەریەگە کردنە وەگەرد چەودێری پێویست.

