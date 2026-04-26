لە موسڵ زایین چوار لفانه توومارکریا
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
وەڕێوەبەر خەسەخانەی گشتی موسڵ، یوسف ئەلبەدرانی، ئمڕوو چوارشەممە، توومارکردن پسایگ دەگمەن راگەیان وە زایین چوار کوڕ لفانه لە نەشتەرگەری زایین لەناکاو کە لەناو خەسەخانەگە ئەنجام دریا.
ئەلبەدرانی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەسەخانەگە پیشوازی لە بیماریگ 20 ساڵان کردیە کە داڵگ یەک دویەتە، لە گوزەشتە دوو حالەت لەبارچگن داشتیە، وتیش لە وشکینەیل دەرچگە ها لە هەفتەی سی و سێ زگپڕی، و هەوەجە وە دەسوەجی رێکارەیل نەشتەرگەری کەێد لەژیر بیهووشکاری نیمچەیی ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی داڵگ و زاڕوویەیل.
وتیش؛ لە ئەنجام نەشتەرگەریەگە چوار زاڕوو کوڕ لەداڵگبوین راستەوخوەی ئەرا بەش خودەج کلکریان تا لەژیر چەودێری پزیشکی بوون ئەرا مسۆگەرکردن بارودۆخیان وە جیگیری.
ئاشکرایکرد، نەشتەرگەریەگە وە سەرپەرشتی کارمەنەیل پزیشکی و پەرەستاری تەواوکاری ئەنجامدریا، کە پسپۆرەیل ژنان و زایین و بیهووشکاری گرێدەخوەی، وەگەرد تیم یەکەی خودەج، دووپاتکرد پسایەگە وە یەکیگ لە پسایەیل دەگمەن دانریەێد کە تەقەلای بەرزیگ هەماهەنگی هویردیگ لەناوەین بەشە پزیشکەیل تواێد.
دیاریکرد، ئیدارەی خەسەخانەگە وە وەردەوامی چەودێری بارودۆخ داڵگ و زاڕوویەیل کەن، هەمیش دەسخوەشی لە کارمەنەیل پزیشکی و پەرستاریکرد، کە ئاسانکاری لە وەڕێوەچگن نەشتەرگەریەگە کردنە وەگەرد چەودێری پێویست.