لە موسڵ دوکانەیل فەرش فرووشی لە ئاگر گژووگیایەیل رزگارکریا.. ڤیدیۆ

شەفەق نیوز ــ نەینەوا

سەرچەوەیگ لە وەرگیری شارستانی پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا تیمەیل ئاگر کپەوکردن کۆنترۆل هیزگردن ئاگر گژووگیایەل نوچەی کەراج لە باکوور لای راس شار موسڵ کردنە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "سێ ماشین ئاگرکپەوکردن دەسکردنە وە ئەرکەیلیان توەنستن ئاخڵەی ئاگرەگە بیەن و کپیبکەن وەرجە ئەوەگ بڕەسێد وە دوکانەیل فەرشفرووشی ناوچەگە" وتیش "ئاگرەگە لە گژ وگیای دەوروگەرد گەراجەگە هیزگردیە، و لەناو دوکانەیل نەویە جویر ئەەگ کە بڵاوکریاس".

دووپاتکرد "تیمەیل بەرەنگار ئاگرەگە بوینە و هاژیر کۆنترۆلکردن، هەمیش نواگیری لە فراوانبوین یا رەسینی وە دوکانەیل نزیکی کریاس"