‏لەماوەی 7 مانگ.. هەناردەیل ئیران ئەرا عراق لەڕی تەنیا دەروازەیگ 567 ملیۆن دۆلار رەدکەێد

‏شەفەق نیوز ـ کرمانشان

‏وەڕێوەبەر گشتی گومرک پارێزگای کرمانشان لە ئیران رەزا نیکروش، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان بڕ هەناردەیل ئیران لەری دەروازەی "خەسرەویـ مونزیە"ی هاوسنوور وەرد عراق 567 ملیۆن دۆلار رەدکردیە لەماوەی هەفت مانگ یەکەم ساڵ 2025.

‏نیکروش لە دیداریگ وەرد ئاژانس "میهر" ئیرانی نیمە فەمی وت "بڕ هەناردەیل فەرمی سنوورەگە رێژەگەی 45 لەسەدە" وتیش "تا ئیرنگە گومرک خەسرەوی ها پلەی یەکەم لەناوەین گومرکەیل پارێزگای کرمانشان و و دویەمە لەناوەین گومرکەیل وڵات لە هەناردەیل شتومەک ئەرا عراق، و رۆل گرنگیگ دوینێد لە تەرازووی بازرگانی بەش خوەرئاوای وڵاتەگە".

‏لەباوەت رۆل شەش مانگ یەکەم ئمساڵ وت: "لەی ماوە وە بڕ 567 ملیۆن و 364 هەزار دۆلار ئەمریکی هەناردەکریا، وە بارستایی ملیۆن و 254 هەزار تەن لەری گومرک خەسرەوی ئەرا عراق، وە بەرزەوبوین رێژەی 45% لە بڕ و51 % لە قورسایی بەرارود وە هەمان ماوە لە ساڵ گوزەشتە".

