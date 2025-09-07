لە ماوەی 24 ساعەت.. سێ خوەیکوشتن لە نەینەوا و هوشداری لە زیایبوین ئی دیاردە

شەفەق نيوز - نەینەوا

سەرچەوەیگ لە پولیس نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە توومارکردن خوەیکوشتن سێ کەس لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە، یەکیگیان بویە مدوو مردن گەنجیگ، و دوو دویەت لە تەقەلای خوەیکوشتن شکست هاوردن و ئەرا خەسەخانە بریان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە رویداو یەکەم لە ئاوای موزارع لە ناحیەی حەمام عەلیل بویە کە گەنجیگ لەداڵگبوی ساڵ 1998 لەناو زوورەگەی دویای زیانیگ دەروینی خوەی دادە سێدارە و گیانی لەدەسدا، و تەرمەگەی ئەرا پزشک دادوەری بریا.

وتیش: ئەو دوو رویداوەگە لە ناحیەی سنۆنی توومار کریان، یەکەمیان دویەتیگ لەداڵگبوی ساڵ 2005 بڕیگ حەب دەرمان خواردیە تا خوەی بکوشێد، و دویەمەگە دویەتیگ ترەک لەداڵگبوی ساڵ 2003 هەر خود ئەو کارە کردگە لەبان گیچەڵەیل خیزانی.

هەرلیوا، ئەو دوو دویەتە دویای رەسنیان ئەرا خەسەخانەی ئیبن سینا لە موسڵ رزگار کریان.

نەینەوا لەی مانگەیل دویاییە بەرزەوبوین وەرچەویگ لە تەقەلایەیل خوەیکوشتن وەخوەی دوینێد، فرەیان وە مدووەیل دەروینی و خیزانیە، و تا ئیسە چارەسەری ریشەیی پەیا نەویە، هەرچەن پارێزگار نەینەوا دروسکردن دەسەیگ تایبەت ئەرا وەشوینکەفتن ئی پرسە راگەیان.