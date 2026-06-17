لە ماوەی 2025 .. 2351 مردن وە مدوو 11.9 هەزار رویداو هاتوچو لە عراق

شەفەق نیوز - بەغداد

دەسەی ئامار و سیستمەیل زانیارییە جوگرافییەیل، لە زوان وەزارەت ناوخۆ/ وەڕێوەبەرایەتی ئامار تاوانکارییەو، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرا کرد کە بەرزەوبۊنیگ کەم لە رویداوەیل هاتوچو لە ماوەی ساڵ 2025 توومار کریاگە، لە وەرانوەر داوەزیان لە شمارەی مردن و زەخمدارەیل لە وەرانوەر ساڵ 2024.

وەپای ئاماریگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپی کەفتگە، شمارەی رویداوەیل هاتوچو لە گشت پارێزگایەیل بیجگە هەرێم کوردستان رەسیەسە (11948) رویداو لە ماوەی ساڵ 2025، لە وەرانوەر (11763) رویداو لە ساڵ 2024، وە ریژەی بەرزەوبۊین کە رەسیەسە (1.6%).

ئامارەگە دیاری کرد کە رویداوەیل بەشەو بۊنە ئەرا (1900) رویداو کوشەندە وە ریژەی (15.9%)، و (10048) رویداو نەکوشەندە وە ریژەی (84.1%).

پارێزگای بەغداد کەفتە نوای لیست بەرزترین پارێزگایەیل لە شمارەی رویداوەیل و (2333) رویداو توومار کردگە وە ریژەی (19.5%)، دۊای ئەوەیش بەسرە وە (1989) رویداو وە ریژەی (16.6%)، دۊاییش واسیت وە (1176) رویداو وە ریژەی (9.8%).

لەبارەی زەرەدەیل گیانی، رویداوەیل هاتوچو لە ماوەی 2025 نزیکەی (2351) مردن توومار کردنە وە داوەزیانیگ وە ریژەی (15.7%) لە وەرانوەر ساڵ 2024، لە وەختیگ نیرەیل (81.5%) لە گشت مەرگەیل دروس کەن لە وەراوەر (18.5%) ئەرا مایەیل. هەرلیوا شمارەی زەخمدارەیل رەسیەسە (11564) زەخمدار وە داوەزیان وە ریژەی (2.8%).

لەبان ئاست مانگانە، مانگ کانوون یەکەم بەرزترین شمارەی رویداوەیل توومار کردگە وە (1232) رویداو وە ریژەی (10.3%)، دۊای ئەوەیش تشرین دویەم وە (1143) رویداو، دۊاییش تشرین یەکەم وە (1125) رویداو، لە وەختیگ ئەو رویداوەیلە لەبان ئەو مانگەیل بەشەو بۊنە وە (8448) رویداو وە ریژەی (70.7%).

ئەمان وەپای سروشت رییەیل، (6064) رویداو لەبان رییە سەرەکییەیل رویدانە وە ریژەی (50.7%)، دۊاییش رییە سەرەکییەیل وە ریژەی (25.8%)، دۊای ئەوەیش رییە لاوەکییەیل وە ریژەی (17.4%)، لە وەختیگ رییەیل ئاواینشین (6.1%) توومار کردنە.

داتایەیل دیاری کردن کە رانندەیل مدوو سەرەکی رویداوەیل بۊنە وە ریژەی (74.6%) و وە شمارەی (8919) رویداو، دۊاییش مدووەیل پەیوەندیدار وە ماشینەگە وە ریژەی (11.2%)، دۊای ئەوەیش ریوبانەیل وە ریژەی (6.5%)، لە وەختیگ ئەو مدووەیلە لەبان پیادەڕەوەیل و سەرنشینەیل و مدووەیل ترەک بەشەو بۊنە وە ریژەی (7.7%).