‏لە ماوەی 2025.. نزیکەی 16 هەزار زیندانی لە زیندانەیل عراق ئازادکریان

‏وەزارەت داد، ئمڕوو یەکشەممە، ئارادکردن 15,914 زیندانی لە زیندانە جیاوازەیل فەرمانگەی چاکسازی عراق راگەیان لەماوەی ساڵ 2025، لە چوارچمگ یاسای پشت وەپی بەسریاگ لەدویای تەواوکردن ئۆپراسن هویردەوبوین و وەدویاچن وەلایەن لیژنەیپشت وەپی بەسریاگ.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "لەناوەین زیندانەیل ئازادکریاگ 1,931 گلە زیندانی پشت وەیاسای وەخشین گشتی تێد لەدویای دڵنیابوین کە سزا گرێدەیانەو، لەهەمان وەخت4,983 زیندانی وەپای بڕیارە جیاوازەیل دادگا ئازادبوین".

‏ وتیش "گشت پرۆسەیل ئازادکردن لەدویای هویردەوبوین تێد لە فایل و یاسایەیل دادگا، و وە هەماهەنگی وەرد لایەن پەیوەنیدار، وەپای یاسای دادپەروەری و هویردی و پاراست ماف دەولەت و کۆمەڵگە و زیندانیەیل".

