لە ماوەی 2025.. داهاتەیل دارایی عراق لە 72 تريليۆن دينار رەد کەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

وەزارەت دارایی فیدراڵی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرا کرد کە بڕ داهاتەیل عراق لە بودجەی فیدراڵی لە کانوون دویەم تا مانگ تەمموز لەی ساڵە لە 72 تريليۆن دينار رەد کردگە، دیاری کرد کە تیرەی نەفت لەی بودجەی کەمیگ داوەزیاس کە رەسیە 90%.

لەو داتا و خشتەیلە کە رەسینە ئاژانس شەفەق نیوز لەی مانگ ئابە لەلایەن وەزارەت دارایی، ئەرا ئی هەفتە مانگە لەی ساڵە دیاری کەێد کە نەفت تیرەی لە بودجەی گشتی لە مانگ گوزەشتە زیایەو بویە و رەسیەسە 90%، کە نشان دەێد فرووشتن نەفت خوەی بنەمای سەرەکیە لە بودجەی وڵاتەگە.

خشتەیل دارایی نشان دان کە بڕ داهاتەیل رەسیە 72 تريليۆن و35 مليار و27 مليۆن و218 هەزار و561 ديناراً.

وەگورەی خشتەیل وەزارەت دارایی، داهاتەیل نەفت رەسیەسە 64 تريليۆن و959 مليار و638 مليۆن و432 هەزار دينار، کە 90% لە بودجەی گشتیە، لە وەختیگ بڕ داهاتەیل نانەفتی رەسیەسە 7 تريليۆن و75 مليار و388 مليۆن و786 هەزار دينار.

دیاری کرد کە بڕ مووچەی فەرمانبەرەیل رەسیەسە 38 تريليۆن و504 مليارا و28 مليۆن دينار و مووچەیل چەودیاریکردن کۆمەڵایەتی رەسیەسە 3 تريليۆن و248 مليار و328 مليۆن دينار، و مووچەی خانەنشینەیل 10 تريليۆن و945 مليار و565 مليۆن دينار.

وەگورەی بودجەگە، بڕ ئەو خەرجەیل گشتی رەسیەسە 64 تريليۆن و271 مليار و478 مليۆن و235 هەزار دينار.