‏لە ماوەی 11 مانگ تورکیا وە زیاتر لە 11 ملیار دۆلار هەناردەی عراق کەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا /ئەنقەرە

‏دەستەی ئامار تورکیا راگەیان، بڕ هەناردەی وڵاتەگەی ئەرا عراق لە ماوەی ١١ مانگ ساڵ وەرین، ١١ ملیار دۆلار رەدکردیە.

‏دەسەگە لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە دیاریکرد، هەناردەی تورکیا لە مانگ کانوون دویەم تا تشرین دویەم ساڵ ٢٠٢٥، بڕ ١١ ملیار و ٤٥ ملیۆن دۆلار توومارکردیە.

‏دیاریکرد، عراق لە پلەی پەنجەم ئەو وڵاتەیلەس زیاترین کاڵا لە تورکیاوە هاوردە کردیە، لە دویای وڵات ئەڵمانیا، شانشین یەکگرتگ (بەریتانیا)، ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیتاڵیا، دیاریکرد رێژەی هەناردە ئەرا ئێ پەنج وڵاتە رەسیە ٢٩.٨٪ـ کوو گشتی هەناردەی تورکیا.

‏لە بەش ترەک ڕاپۆرتەگە هاتگە کە ئەو چالاکییە ئابوورییەیلە هەناردەکریانە بریتین لە: بەرهەمە پیشەسازییە ئاڵشتکریاگەیل، کشاوەرزی، دارسان، راوەماسی، کانزاکاری و دراوردن سەنگ، ئیانە ٩٤٪ـ کوو گشتی هەناردە پێکتیارێد.

