لە ماوەی 11 مانگ تورکیا وە زیاتر لە 11 ملیار دۆلار هەناردەی عراق کەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا /ئەنقەرە
دەستەی ئامار تورکیا راگەیان، بڕ هەناردەی وڵاتەگەی ئەرا عراق لە ماوەی ١١ مانگ ساڵ وەرین، ١١ ملیار دۆلار رەدکردیە.
دەسەگە لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە دیاریکرد، هەناردەی تورکیا لە مانگ کانوون دویەم تا تشرین دویەم ساڵ ٢٠٢٥، بڕ ١١ ملیار و ٤٥ ملیۆن دۆلار توومارکردیە.
دیاریکرد، عراق لە پلەی پەنجەم ئەو وڵاتەیلەس زیاترین کاڵا لە تورکیاوە هاوردە کردیە، لە دویای وڵات ئەڵمانیا، شانشین یەکگرتگ (بەریتانیا)، ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیتاڵیا، دیاریکرد رێژەی هەناردە ئەرا ئێ پەنج وڵاتە رەسیە ٢٩.٨٪ـ کوو گشتی هەناردەی تورکیا.
لە بەش ترەک ڕاپۆرتەگە هاتگە کە ئەو چالاکییە ئابوورییەیلە هەناردەکریانە بریتین لە: بەرهەمە پیشەسازییە ئاڵشتکریاگەیل، کشاوەرزی، دارسان، راوەماسی، کانزاکاری و دراوردن سەنگ، ئیانە ٩٤٪ـ کوو گشتی هەناردە پێکتیارێد.