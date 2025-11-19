لە ماوەی 10 مانگ.. عراقیەیل 1055 مال لە تورکیا سینن
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
دەسەی ئامار تورکیا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە ماوەی 10 مانگ ئمساڵ 2025 عراقیەیل زیاتر لە هەزار ماڵ لە تورکیا سەندنە.
دەسەگە لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان "عراق ها پلەی پەنجەم ئەو وڵاتەیلە جەهانە کە ماڵ لە تورکیا سەندنە لە ماوەی دە مانگ یەکەم ئمساڵ رەسیەس ئەرا 1055 ماڵ".
وتیش "عراق لە ماوەی مانگ کانوون دویەم 103 ماڵ سەندیە دویایی لە مانگ شوبات داوەزیایە ئەرا 99 و لە مانگ ئازار داوەزێد ئەرا 72 ماڵ و لە مانگ نیشان بوودە 70 ماڵ و وتیش رێژەی ماڵ سەنین لە مانگ ئایار ئەرا 104 بەرزەوبویە و لە مانگ حوزەیران داوەزیاس ئەرا 97".
ئاشکرایکرد رێژەی سەنین لە تەمووز دوارە بەرزەوبویە ئەرا 120 ماڵ و لە ئاب رەسیە 118 ماڵ لە لە مانگ ئەیلول 146 ماڵ و لە تەشرین یەکەم 126 ماڵ".
دیاریکرد "رێژەی ماڵ سەنین لە ماوەی دەنگ یەکەم لای عراقیەیل 3.6% بەرزەوبوە بەراورد وە هەمانگ مانگ ساڵ وەرین رەسیە 1017 ماڵ و وە رێژەی 64% داوەزیا بەراورد وە ساڵ 2023 رەسیە 1733 ماڵ".
وتیش؛"روسیەیل زیاترین بسینەیل ماڵن لە ماوەی دە مانگ یەکەم ئمساڵ وە 2835 ماڵ لەدویایان ئیرانیەیل وە 1499 لەدویاین ئۆکرانیەیل تێن وە 1189 ماڵ ئینجا ئەڵمانیا وە 1120 ماڵ".