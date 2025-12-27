لە ماوەی کەمتر لە مانگیگ هەزار باڵندەی کووچبەر بویەسە قوربانی راوکردن لە عراق

شەفەق نیوز - بەغداد

روانگەی ژینگەیی "عراق سەوز"، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە نزیکەی هەزار باڵندەی کووچبەر لە ماوەی مانگ کانوون دویەم بویەسە قوربانی راوکردن، ئەو روانگە داوا لە وەزارەت ناوخۆ کرد ئەو راوچیەیلە لە تاڵاوەیل باشوور وڵات دەسگیر بکەن نەک تەنیا ئەوانەک باڵندەیل فرووشن.

لە راپۆرتیگ وت: ئەو باڵندەیلە لە وەرز زمسان لە ناوچە دویرەیلەو کووچ کەن ئەرا پەنابردن لە تاڵاوەیل، کە لە گەرمترین شوینەیل جیهانن، کە توانن لانە لەناویان دروس بکەن و زاوزی بکەن. بەڵام کەفنە دەس راوچی کە گشت پاپەی هوشدارییەیل حکومەت وەگشتی و وەزارەت ناوخۆ و لایەنە پەیوەندیدارەیل ترەک وەتایبەتی نیین، کە باڵندەیل راو کەن و فرووشن مەردمیش ئەرا خواردن کە جەژن ئامادەیان کەن.

روانگەگە وتیش: وەزارەت ژینگە و پولیس ژینگە تەنیا بفرووشویل ناو بازاڕ باڵندە و شوینەیل ترەک گردنە وەبی چارەسەرکردن ریشەی ئەو کارە وە دەسگیرکردن ئەو راوچیەیلە کە لە تاڵاوەیل کار کەن کە ئەو کارەیلە بەبێ بەزەیی و وە هەر جویریگ بویە ئەنجام دەن.

روانگەگە دوای دەسگیرکردن فرووشیارەیل چارەنویس باڵندەیل ناو بازاڕ باڵندە و سەفاریی خستە ژیر پرسیارەور ئەگەر ئازاد بکریەن، چ گەرەنتییگ هەس کە وەگەرد گلەوخواردنیان ئەرا تاڵاوەیل زیان وەپییان نیەڕەسێد و راو نەکریەن و دووارە بفرووشیەن؟ یەیش وە تایبەتی جی نیگەرانییە کە فرووشتن باڵندە تەنیا لە بازاڕ باڵندە و سەفاری سنووردار نییە بەڵکم لە گشت شوینیگ لە عراق بڵاو بویە.

روانگەگە داوا کرد ریکارەیل سەختیگ وەرانوەر راوچیەیل جیوەجی بکریەن، ئاشکرا کرد کە تەقەلای فرووشتن ئەو باڵندەیلە وە ژیروەژیرەو وەبی ئاگاداری لایەنە ئەمنی و تایبەتمەندەیل بویەر هووشداریشیدا لەوە کە تەقەلایەیل راوکردن لە ساڵەیل گوزەشتە ریگری لە فرە لە جویرەیل باڵندە کردگە کە بڕسنە عراق، وەتایبەتی کە فرە لەو باڵندەیلە لە فیلمە دیکۆمێنتارییەیل وەکار تیەن لەباوەت کووچەیلیان و وەدویاچگن ئەرا رێڕەو و شوینەیل لیزگردنیان و شیوەی زاوزیکردنیان.