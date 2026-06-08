‏لەماوەی مانگ نیسان هەڵئاوسانەیل لە عراق بازدەێد ئەرا 4.3%

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏داتایەیل ناوەن ئامار عراق، ئمڕوو دووشەممە، دەرخسن شمارەیگ پەیمانەیی گشتی نرخەیل وەکاربەر لە مانگ نیسان 2026 رەسیەس ئەرا 112.5 خاڵ.

‏وەپای داتایەیل دەزگاگە، شمارەی پەیمانەیی گشتی نرخەیل وەکاربەر لە عراق لە مانگ نیسان 2026 رەسیەس نزیکەی 112.5 خاڵ، وە بەراورد وەرد وە 110.6 خاڵ لە مانگ ئازار 2026، کە ئەوەیش بەرزەوبوینیگ وە رێژەی 1.7% توومار کەێد، کە رێژەی هەڵاوسان مانگانەس.

‏هەمیش شمارەی پەیمانەیی گشتی نرخەیل وەکاربەر وە بەراورد وە مانگ نیسان ساڵ 2025 بەرزەوبویە، کە لەو وەختە 107.9 خاڵ بویە، کە رێژەی هەڵاوسان ساڵانە بەرزەوبوینیگ وە رێژەی 4.3% توومار کردیە.

‏داتایەیل دیاریکەن ئەرا وەردەوامی گوشارە هەڵاوسانییەیل لە ئابووری عراق، وەرد توومارکردن بەرزەوبوین لە ئاست نرخەیل لەبان بنەمای مانگانە و ساڵانە لە ماوەی مانگ نیسان 2026.

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