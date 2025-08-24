لەماوەی مانگیگ نزیکەی 30 هەزار مارەبڕین و جیاوەبوین لە عراق توومارکریاس (بەڵگەنامە)

شەفەق نیوز ـ بەغدا

ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو یەکشەممە، ئامار شمارەی دەزویرانی و جیاوەبوینەیل مانگ تەمووز گوزەشتە ناو دادگای شارستانی گشت پارێزگایەیل عراق راگەیان بیجگە لە هەرێم کوردستان.

وەپای ئامارەیل توومارکریاگ شمارەی دەزویرانی و جیاوەبوینەیل لە 15 پارێزگای عراق لەناویان بەغدای پایتەخت رەسیەس ئەرا 29587 حالەت.

نەینەوا و بەغدا پشک شێر دیرن لە پسای دەزویرانی لە یەکەم پارێزگا 3589، و لە پایتەخت لای رەسافە 3067، و لای کەرخ 2321.

باوجی ئەرا جیاوەبوین پایتەخت عراق ها لوتکە وە 1299 پسای لای رەسافە، و 1166 لای کەرخ، و لە پارێزگای بەسرە 734 پسای نیاوەبوین توومارکریاس.