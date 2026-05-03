‏لە ماوەی یەک مانگ.. ٢٠ ملیۆن ماسی خریانەسە ناو دەریاچەیل "حەبانیە و عانە"

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏وەزارەت کشاوەرزی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان بەشیگ نوو لە ماسی "کارب" تازە لە خا دەرچگ خستنەس ناو دەریاچەی حەبانیە لە پارێزگای ئەنبار، ئی کارە لە چوارچمگ بەرنامەیگ هاتییە کە ئامانج لەلی وەهێزکردن یەدەگ ماسی و پشتگیری ئەمنیەتی خوەراکە لە وڵاتەگە.

‏وەزارەتەگە لە بەیانییگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "فەرمانگەی سامان ئاژەڵ زیاتر لە 9 ملیۆن ماسی کارب خستنەسە ناو دەریاچەی حەبانیە، وە هەماهەنگی وەگەرد لایەنەیل پەیوەنیدار لە پارێزگاگە و ژیر چەودێری تیمیگ فەنی پسپۆڕ بویە، تا ئەو شوونەیلە هەڵوژێرن ئەرا گەشە و مەنن ماسییەیل گونجیاگترن".

‏ئاشکرایکرد ئی بڕە لە "مەفقەس ماسی سوێرە" بەرهەم هاتنە، ک بەشیگە لە بەرنامەی فرەوکردن دەسکرد کە فەرمانگەگە جیوەجی کەێد، ئەرا ئەوزەڵداین ئاوە سروشتییەیل و راگردن هاوسەنگی ژینگەیی.

‏وەزارەتەگە دووپاتکرد ئی گامە لە ناو پلانیگە ئەرا پشتگیری ئاسایش خوەراک وە ریگەی زیایکردن بەرهەم ماسی و دابینکردن سەرچەوەیگ گرنگ لە پرۆتین کە دەسمیەتی دابینکردن خوازین هاوڵاتییەیل دەێد.

