‏لە ماوەی یەک مانگ عراق نزیکەی 40 هەزار دەزويرانی و جیاوەبوین توومارکەێد

شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دادگای شارستانی پارێزگایەیل عراق بجگە لە هەرێم کوردستان، نزیکەی 40 هەزار حالەت دەزويرانی و جیاوەبوین توومارکردنە لەماوەی مانگ ئەیلوول وەرین.

‏وەپای ئاماریگ کە لە ئەنجومەن دادگا دەرچگە، کوو شمارەی حالەتەیل دەزویرانی توومارکریاگ لە مانگ وەرین رەسیەس 30205 و بەغدای پایتەخت ها لوتکەی لیست پارێزگایەیل کە لەلای رەسافە 4307 حالەت توومارکردیە نەینەوا دویەمە وە 3698، و بەسرە سێیەمە وە 2609 حالەت.

‏لە ئامر ئەنجومەنەگە هاتیە شمارەی گشت ئەو جیاوەبوینەیلە توومرکریاس رەسیەس 6719 بەغدا وەپلەی یەکەم تێد ولە لای کەرخ 1295، رەسافە 880 حالەت توومارکریاس، لەهەمان وەخت بەسرە وە پلەی دویەم تێد وە 840 حالەت.