‏لەماوەی مانگیگ عراق یەکەمە لە هاوردەکردن دان و پاقڵەمەنی لە تورکیا

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏کۆمەڵەی هەناردەکارەیل تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان عراق لە پلەی یەکەم هاوردەکردن دان و پاقلەمەنی تێد لە تورکیا، وەبڕیگ کە لە مانگ کانوون دویەم گوزەشتە 100 ملیۆن دۆلار رەدکردیە.

‏وەپای داتایەیل کۆمەڵەگە، هەناردەی تورکیا لە دانەوێڵە پاقلەمەنی، توەمیەیل روێنین و بەرهەمەیلیان لە مانگ کانوون دویەم رەسیەس 929.5 ملیۆن دۆلار، وە یەش داوەزیانیگ وە رێژەی 13.8٪ توومارکرد بەراورد وە هەمان مانگ ساڵ گوزەشتە.

‏کۆمەڵەگە دیاریکرد، زیاترین بەرهەم کە هەناردەکریاس، زەێت گوڵەوەرئافتاوە، لەدویای بەرهەمەیل شۆکۆلاتەن، لەدوایانیش بسکویت و شیرینیەل تێد.

‏هەمیش روشنیکد عراق لە پێشەنگ ئەو وڵاتەیلە بویە کە هاوردەی ئێ بەرهەمەیلە کردنە لەماوەی مانگ کانوون دویەم، وە رێژەی 34.3٪ و وە بڕ 108.5 ملیۆن دۆلار لە دویای ئەویش ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا تێد وە بڕ 62.4 ملیۆن دۆلار.

