لەماوەی مانگیگ عراق یەکەمە لە هاوردەکردن دان و پاقڵەمەنی لە تورکیا
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
کۆمەڵەی هەناردەکارەیل تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان عراق لە پلەی یەکەم هاوردەکردن دان و پاقلەمەنی تێد لە تورکیا، وەبڕیگ کە لە مانگ کانوون دویەم گوزەشتە 100 ملیۆن دۆلار رەدکردیە.
وەپای داتایەیل کۆمەڵەگە، هەناردەی تورکیا لە دانەوێڵە پاقلەمەنی، توەمیەیل روێنین و بەرهەمەیلیان لە مانگ کانوون دویەم رەسیەس 929.5 ملیۆن دۆلار، وە یەش داوەزیانیگ وە رێژەی 13.8٪ توومارکرد بەراورد وە هەمان مانگ ساڵ گوزەشتە.
کۆمەڵەگە دیاریکرد، زیاترین بەرهەم کە هەناردەکریاس، زەێت گوڵەوەرئافتاوە، لەدویای بەرهەمەیل شۆکۆلاتەن، لەدوایانیش بسکویت و شیرینیەل تێد.
هەمیش روشنیکد عراق لە پێشەنگ ئەو وڵاتەیلە بویە کە هاوردەی ئێ بەرهەمەیلە کردنە لەماوەی مانگ کانوون دویەم، وە رێژەی 34.3٪ و وە بڕ 108.5 ملیۆن دۆلار لە دویای ئەویش ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا تێد وە بڕ 62.4 ملیۆن دۆلار.