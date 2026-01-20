لە ماوەی مانگیگ.. عراقیەیل چوارەمن لەناوەین زیاترین بسینەیل موڵک لە تورکیا
شەفەق نیوز- ئەنقەرە
دەسەی ئاماری تورکیا، ئمڕوو سێشەممە راگەیان عێراقییەیل لە پلەی چوارەم ئەو وڵاتەیلە تێن کە زیاترین ماڵ لە تورکیا سەننە لەماوەی مانگ کانوون یەکەم گوزەشتە.
دەسەگە لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە دیایکرد، فرووشتن ماڵ لە تورکیا لە مانگ کانوون یەکەم وە رێژەی 19.8% بەراورد وە هەمان مانگ ساڵ گوزەشتە زیای کردیە و رەسیە ئەرا 254,777 ماڵ
دیاریکرد فرووشتن موڵک و بیانییەیل وە رێژەی 5.1% بەراورد وە هەمان مانگ ساڵ وەرین زیای کردیە و رەسیەسە 2,541 موڵک، دیاریکرد فرووشتن ماڵ وە بیانیەیل تەنیا 1.0% بڕ گشتی فرووشتن ماڵەیل لەو مانگە پێکهاوردیە.
وەپای ئامارەیل دەسەکە، رووسیەیل لە پلەی یەکەم لیست ئەو نەتەوەیلە بوین کە زیاترین ماڵ لە تورکیا سەننە لە مانگ کانوون یەکەم وە سەنین 504 ماڵ، دویای ئەوانیش ئیران لە پلەی دویەم وە 232 ماڵ، و ئۆکرانیا لە پلەی سێیەم وە 193 ماڵ هاتنە.
عراقییەیل وەپای ڕاپۆرتەگە، لە پلەی چوارەم بوین وە سەنین 133 ماڵ، و ئازەربایجان لە پلەی پەنجەم وە 113 ماڵ، ئەڵمانیا لە پلەی شەشەم وە 105 ماڵ، کازاخستان لە پلەی هەفتەم وە 92 ماڵ، سعودیە لە پلەی هەشتەم وە 74 ماڵ، ئەفغانستان لە پلەی نۆیەم وە 71 ماڵ و چینیش لە پلەی دەیەم وە هەمان شمارە هاتگە.
جی باسە عراقیەیل لە ساڵ 2015وە لە پلەی یەکەم لیست ئەو وڵاتەیلە بوی کە نیسان2021 دویای ئیران وە پلە دوو داوەزی و لەنیسان 2002 دویای باڵادەسی روسیەیل وەبان بازاڕ ماڵ تورکیا ئەرا سێیەم دویایی ئەرا پەنجەم داوەزیا.