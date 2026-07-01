‏لە ماوەی مانگیگ.. دەسگردن وەبان 10 کگم مادەی هووشبەر و پویچەوکردن 12 تووڕ بڵاوکردن لە بەسرە

‏لە ماوەی مانگیگ.. دەسگردن وەبان 10 کگم مادەی هووشبەر و پویچەوکردن 12 تووڕ بڵاوکردن لە بەسرە
2026-07-01T14:23:04+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار مادەی هووشبەر و کاریگەری عەقلیەیل لە بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە،  ئامار   ئۆپراسیۆنەیل دەگردن وەبان مادەی هوشبەر و پویچەوکردن توڕەیل بڵاوکەری لەماوە مانگیگ راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، مەفرەزیلیان شمارەیگ ئۆپراسیۆن هەواڵگێری و مەیدانی ئەنجامدانە لە موەی مانگ حوزەیران، ئەنجامەگەی  گورزداین بوی لە شەپوولیگ بازرگانەیل مادەیل هووشبەر".

‏وتیش، 243 توومەتبار دەسگیرکریان، لەناویان 17 توومەتبار بیانین رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان گیریاسەوەر.

‏هەمیش لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە، دەسگیریاس وەبان 10 کگم لە مادە جیاوازەیل هووشبەر وەرد پویچەوکردن 12 تووڕ تاوانکاری چالاکیەیل بازرگانی و بڵاوکردن هووشبەر  ئەنجامووانە لەناوەین تووڕەیل ناودەوڵەتی، وەرد دەسگردن وەبان 22 پارچە چەک جیاواز.

‏دووپاتکرد، ئۆپراسیۆنەیل ئەمنی و هەواڵگێریان وەردەوام بوود ئەرا دەسگیرکردن بازرگان و بڵاوکەرەیل هووشبەر.

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