لە ماوەی مانگیگ.. دەسگردن وەبان 10 کگم مادەی هووشبەر و پویچەوکردن 12 تووڕ بڵاوکردن لە بەسرە
شەفەق نیوز ـ بەسرە
وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار مادەی هووشبەر و کاریگەری عەقلیەیل لە بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، ئامار ئۆپراسیۆنەیل دەگردن وەبان مادەی هوشبەر و پویچەوکردن توڕەیل بڵاوکەری لەماوە مانگیگ راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، مەفرەزیلیان شمارەیگ ئۆپراسیۆن هەواڵگێری و مەیدانی ئەنجامدانە لە موەی مانگ حوزەیران، ئەنجامەگەی گورزداین بوی لە شەپوولیگ بازرگانەیل مادەیل هووشبەر".
وتیش، 243 توومەتبار دەسگیرکریان، لەناویان 17 توومەتبار بیانین رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان گیریاسەوەر.
هەمیش لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە، دەسگیریاس وەبان 10 کگم لە مادە جیاوازەیل هووشبەر وەرد پویچەوکردن 12 تووڕ تاوانکاری چالاکیەیل بازرگانی و بڵاوکردن هووشبەر ئەنجامووانە لەناوەین تووڕەیل ناودەوڵەتی، وەرد دەسگردن وەبان 22 پارچە چەک جیاواز.
دووپاتکرد، ئۆپراسیۆنەیل ئەمنی و هەواڵگێریان وەردەوام بوود ئەرا دەسگیرکردن بازرگان و بڵاوکەرەیل هووشبەر.