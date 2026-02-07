‏لەماوەی ساڵیگ یەک ملیۆن گەشتیار رەدکرد، عراق یەکەم وڵاتەیل عەرەبە لە گەشتکردن ئەرا تورکیا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا /ئەنقەرە

‏داتایەیل وەزارەت رووشنهویری و گەشتوگوزار تورکیا، ئمڕوو شەممە، داریرکرد لە ساڵ 2025 زیاتر لە ملیۆنیگ گەشتیار عراقی رویکردنەس ئەرا تورکیا، یەیش بەراورد وە ساڵ 2024 بەرزەوبوین ئاشکرایگ وەخوەی دیە عراق هێمان لەبان ئاست وڵاتەیل عەرەبی لە پلەی یەکەمە ئەرا کلکردن گەشتیار ئەرا تورکیا.

‏وەپای زانیاریەل دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە، لە ماوەی ساڵ 2025، یەک ملیۆن و 31 هەزار و 257 گەشتیار عراقی سەردان تورکیا کردنە، ئیەیش ئەوزەڵکردن وەرچەویگ وە رێژەی 6.44% بەراورد وە ساڵ 2024 توومارکردیە، باوجی وە رێژەی 1.55% کەمتر بویە لە ساڵ 2023.

‏دیاریکرد، عراق لە ساڵ 2023و پێگەی خوەی لە پلەی یەکەم وڵاتەیل عەرەبی پاراستیە و وەرجە وڵاتەیل جویر سعوودیە (921 هەزار گەشتیار)، جەزائیر (343 هەزار گەشتیار) و ئوردن (281 هەزار گەشتیار) کەفتیە.

‏ئامارە مانگانەیل دەری خەن لە چەن مانگ ساڵ 2025، جویر مانگ ‌کانوون یەکەم (دیسەمبەر)، عراقیەیل زیاترین گەشتیار عەرەب داشتن کە چگنەس تورکیا، یەیش رەنگدانەوەی ئەوزەڵکردن وەردەوام جویلەی گەشتیاریی ناوەین هەردوگ وڵاتە.

