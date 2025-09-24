لە ماوەی یەک رووژ.. دوو گەنج خوەیان لە سێدارە دەن لە موسڵ
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پاارێزگای نەینەوا، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرایکرد دوو حالەت خوەیکوشتن لە ناوچە جیاوازەیل پارێزگاگەتوومارکریا.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویدا یەکەملەناو ماڵیگ لە یەکیگ ناحیەیل خوەرئاوای نەینەوابوی، گەنجیگ خوەی هەڵواسی وە تەڵ کارەبا لەوەر گیچەڵ خێزانی"، دیاریکرد "تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس".
لە دویەم رویداو "لە قەزای بەعاج لە ناحیەی قەحتانیە توومارکریاس، گەنجیگ ترەک خوەیهەڵواسیە لەناو کێڵگەی پەلەوەر لەی وەکارهاوردن پەت، بار دەروینی ناجیگیربویە" وتیش "وەهەمان شیوە تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس".