‏لە ماوەی دە ساڵ زیاتر 600 عراقی لە ری کووچکردن نایاسایی گیان لەدەسدان و بیسەروشوین بوین.

‏​شەفەق نیوز - سلێمانی

‏​دەزگای "لوتکە" ئەرا کاروبار پەنابەرەیل و کووچبەرەیل عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان لە ماوەی دە ساڵ وەرین (لە ساڵ 2015 تا کۆتایی ساڵ 2025)، زیاتر لە 350 کووچبەر عراقی لە ری کووچ نایاسایی گیان لەدەسدانە.

‏زانیاریەیل لە نووترین ئامار دەزگاگە هاتگە کە وەبوونەی

‏ "رووژ جیهانیی کۆچبەرەیل" بڵاوکریاس. ئامارەگە دیاریکەێ کۆی گشتی شمارەی کۆچبەرەیل عراقی لەو دە ساڵە رەسیەس ئەرا 794,853 کووچبەر، کە لەو شمارە 355 کەسیان گیان لەدەسدانە.

‏​وەپای ئامارەگە، بیجگە لەوانەگ گیان لەدەسدان، چارەنویس 250 کووچبەر تا ئیرنگە نادیار و بیسەروشوین مەننە.

‏ .