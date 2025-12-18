لە ماوەی دە ساڵ زیاتر 600 عراقی لە ری کووچکردن نایاسایی گیان لەدەسدان و بیسەروشوین بوین.
شەفەق نیوز - سلێمانی
دەزگای "لوتکە" ئەرا کاروبار پەنابەرەیل و کووچبەرەیل عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان لە ماوەی دە ساڵ وەرین (لە ساڵ 2015 تا کۆتایی ساڵ 2025)، زیاتر لە 350 کووچبەر عراقی لە ری کووچ نایاسایی گیان لەدەسدانە.
زانیاریەیل لە نووترین ئامار دەزگاگە هاتگە کە وەبوونەی
"رووژ جیهانیی کۆچبەرەیل" بڵاوکریاس. ئامارەگە دیاریکەێ کۆی گشتی شمارەی کۆچبەرەیل عراقی لەو دە ساڵە رەسیەس ئەرا 794,853 کووچبەر، کە لەو شمارە 355 کەسیان گیان لەدەسدانە.
وەپای ئامارەگە، بیجگە لەوانەگ گیان لەدەسدان، چارەنویس 250 کووچبەر تا ئیرنگە نادیار و بیسەروشوین مەننە.
