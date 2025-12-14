لێلان: 300 خیزان لەوەر واران و لافاوەیل هانە دەیشت ماڵیەیلیان

شەفەق نيوز- كەركوك

وەڕیەوبەرایەتی ناحیەی لێلان، محمد وەیس موسەوی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە ئەو لافاوەیلە لە ناحیەی خوەرھەڵات پارێزگای کەرکوک بویە مدوو زەردمەنی 300 خیزان.

ئەو وارانەیل رفتە بوینە مدوو نقومبوین شمارەیگ لە ماڵەیل و زەرەد وە داشتەیل گشتی و تایبەت رەسانن. بیجگە زەویەیل کشتوکاڵی لە لێلان.

وەیس ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە لافاوەیل چکتە ناو بڕیگ لە گەڕەکەیل، کە هیشت ئامادەباشی زویوەزوی بوود لەلایەن لایەنەیل پەیوەندیدار ئەرا نواگیریکردن قەیران و کەمەوکردن زەرەدەیل، و هەر لە یەکەمین ساعەتەیل وارانەگە تیمەیل شارەوانی و وەرگری شارستانی دەسکردنە کارکردن.

دووپاتیش کرد لە وەردەوامی هەماهەنگی ناوەین فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل و فەرمانگەیل و لایەنەیل پەیوەندیدار ئەرا وەشوینکەفتن ئەو باوەتە، وەگەرد کارکردن ئەرا توومارکردن زەرەدەیل تا ریکارەیل قەرەبووکردن جیوەجی بکریەێد.

داوایش لە هاوڵاتیەیل کرد ئاگادار بوون، و دویر بکەفن لە ریڕەوی لافاوەیل و ناوچە نزمەیل، و پابەند بوون وە رینمایەیل ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی خوەیان، وەتایبەت وەگەرد مەزەنەیل وەردەوامی واران لای ماوەی بانانە.

رووژ سێشەممەی گوزەشتە، پارێزگای کەرکوک تویش لافاوەیل بیوینە هات، کە بویە مدوو زەرەدەیل مرۆیی و دارایی فراوانیگ بیجگە رمیان پیەڵەیلیگ سەرەکی و بڕیان ریەیلیگ گرنگ وەتایبەت لە ناوچەیل باشوور خوەرھەڵات پارێزگاگە، لە وەختیگ تیمەیل وەرگری شارستانی وەردەوامن لە تەقەلای رزگارکردن مڵردم و مقیەتیکردن داشتەیل وەگەرد ئامادەباشی حکومەتی.