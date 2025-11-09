لە كوردستان تا ئەوپەڕ باشوور.. کامیرای شەفەق نیوز وەگەرد دەنگدان تایبەت (وینە)

شەفق نيوز- پارێزگایەیل

دویای دوو ساعەت لە دەسکردن وە دەنگدان تایبەت، لە هەڵوژاردن پەرلەمان عراق، کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز بڕیگ لە بنکەیل هەڵوژاردن لە گشت وڵات روانگە کرد، هەرلە هەرێم کوردستان تا رەسێدە ئەوپەڕ باشوور.

ئەو وینەیلە نشان دان کە ئەندامەیل ئەمنی لە گشت دەزگایەیل هاتنە ئەرا دەنگدان، وەگەرد مقیەتیکردن تەواویگ ئەرا بنکەیل دەنگدان.

تیم پەیامنێرەیل ئاژانس شەفەق نیوز لە شمارەیگ پارێزگا، وینەی بەشداریکردن ئەندامەیل ئەمنی لە دەنگدان تایبەت گردن، کە وەشیوەیگ پووڕیاگ وەڕیەو چگ.

زیاتر لە 1.3 مليۆن دەنگدەر لە ئەندامەیل ئەمنی لە دەنگدان تایبەت بەشداری کەن لە جویراجویر دەزگایەیل ئەمنی.

لە هەرێم کوردستان، شمارەی دەنگدەرەیل تایبەت رەسیە 124.312 ئەندام لە وەزارەت ناوخۆی هەرێم، و145.907 لە وەزارەت پیشمەرگە.

بڕ گشتی دەنگدەرەیل کە لە بایۆمەتری توومار کریانە لە گشت عراق رەسێدە 21.404.291 دەنگدەر، لەناویان 20,063,773 لە دەنگدان گشتی بەشداری کەن، و و26,538 لە دەنگدان تایبەت هن ئاوارەیل.

دویای هویرنووڕین و دویرخستن لە مانگەیل گوزەشتە، کۆمسیۆن وەشیوەیگ کۆتایی راگەیان کە شمارەی کاندیدەیل دویاخریای رەسیە 848 کاندید.

کۆمسیۆن زیاتر لە 9500 بنکەی دەنگدان لە گشت پارێزگایەیل وەرگرد، هەر بنکەیگ دوو کامیرای چەودیاریکردن هاناوی، و سێ کامیرا ئەرا توومارکردن کار هەڵوژاردن و پاڵپشتیکردن ئاشکرایی وەرچەویگ لە جیوەجیکردنی.