‏پۆلیس عراق دوو تاوان رخدار کوشتن و ئەزیەتداین دوو مناڵ ئاشکرا کەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو سێشەممە، تاوان رخداریگ ئاشکراکرد کە باوگ و داڵگیگ مناڵ وەرانوەر مناڵەگەیان ئەنجامیدانە.

‏قەکەر وەزارەتەگە، عەقید عەباس بەهادلی، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئمڕوو لە بەغدا ئەنجامدریا و ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی راگەیان، هێزە ئەمنیەیل داڵگ و باوگیگ دەسگیرکردنە کە مناڵەگەیان کوشتنە دویای ئەوەگ وە 350 هەزار دینار فروشتنەسێ و ئەزیەتی دانە و جەستەی شیواننە وەرجە ئەوەگ گیان لە دەس بدەێد.

‏بەهادلی ئاشکرایکرد، داڵگ و باوگە مناڵەگە فروشتنە دویای ئەرا ماڵ گلەودریاس رووژانە وەردەوامبوینە وە ئەزیەتداین و شیوانن جەستەی تا گیان لەدەسدەێد.

‏وتیش، دادگا سزای لە سێدارەداین ئەرا باوگەگە دەرکرد، و داڵگەگەش دەسگیرکریا ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی.

‏قسەکەرەگە ئەو شوینە دیارینەکرد کە رویداوەگە لەلی رویدایە.

‏لە رویداویگ ترەک، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە کوشیان مناڵیگ لەدویای ئەوەگ تویش تونوتیژی تێد وەدەس داڵگی لەناوچەی عەرەب جبور لە دەورە باشوور بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، داڵگەگە لە داڵگبوی (ساڵ 1993)یە دایەس لە مناڵەگەی لە داڵگبوی (2018) وە شیوەی تونیگ بویەسە مدوو زەخمداری سەختیگی، مەوقەی گواستنەوەی ئەرا خەستەخانە گیان لەدەسدا.

‏دیاریکرد، هێزەیل ئەمنی توەنستن داڵگەگە دەسگیری بکەن ئەرا زیندان کلکریا تا رێکارەیل یاسایی هەوەجەکریاگ وەرانوەری بگیرێد.

