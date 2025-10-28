پۆلیس عراق دوو تاوان رخدار کوشتن و ئەزیەتداین دوو مناڵ ئاشکرا کەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو سێشەممە، تاوان رخداریگ ئاشکراکرد کە باوگ و داڵگیگ مناڵ وەرانوەر مناڵەگەیان ئەنجامیدانە.
قەکەر وەزارەتەگە، عەقید عەباس بەهادلی، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئمڕوو لە بەغدا ئەنجامدریا و ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی راگەیان، هێزە ئەمنیەیل داڵگ و باوگیگ دەسگیرکردنە کە مناڵەگەیان کوشتنە دویای ئەوەگ وە 350 هەزار دینار فروشتنەسێ و ئەزیەتی دانە و جەستەی شیواننە وەرجە ئەوەگ گیان لە دەس بدەێد.
بەهادلی ئاشکرایکرد، داڵگ و باوگە مناڵەگە فروشتنە دویای ئەرا ماڵ گلەودریاس رووژانە وەردەوامبوینە وە ئەزیەتداین و شیوانن جەستەی تا گیان لەدەسدەێد.
وتیش، دادگا سزای لە سێدارەداین ئەرا باوگەگە دەرکرد، و داڵگەگەش دەسگیرکریا ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی.
قسەکەرەگە ئەو شوینە دیارینەکرد کە رویداوەگە لەلی رویدایە.
لە رویداویگ ترەک، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە کوشیان مناڵیگ لەدویای ئەوەگ تویش تونوتیژی تێد وەدەس داڵگی لەناوچەی عەرەب جبور لە دەورە باشوور بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، داڵگەگە لە داڵگبوی (ساڵ 1993)یە دایەس لە مناڵەگەی لە داڵگبوی (2018) وە شیوەی تونیگ بویەسە مدوو زەخمداری سەختیگی، مەوقەی گواستنەوەی ئەرا خەستەخانە گیان لەدەسدا.
دیاریکرد، هێزەیل ئەمنی توەنستن داڵگەگە دەسگیری بکەن ئەرا زیندان کلکریا تا رێکارەیل یاسایی هەوەجەکریاگ وەرانوەری بگیرێد.