‏لەسەرەتای ئمساڵەو لە زیقار 39 هەزار ماڵ لەداڵگبوینە

2025-11-25T11:32:19+00:00

شەفەق نیوز ـ زیقار

‏ فەرمانگەی تەندروسی زیقار، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان  39,707 حالەت زایین لە دەزگایەیل تەندروسی توومارکریاس  لە سەرەتای ئمساڵەو تا مانگ تشرین یەکەم، لە چوارچمگ ئامارەیل کارکردن بەش ژنەیل و زایین لە خەستەخانە و دامەزراوەیل سەر وە وەڕێوەبەرایەتیەگە.

‏ راشد نەجم خالدی، وەڕێوەبەر گشتی فەرمانگەی تەندروسی زیقار، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان: "ئامارەیل دیاریکەن ئەرا   توومارکردن 19,296 حاڵەت زاین  نێر و 20,410 حاڵەت لەداڵگبوین مایە،" دووپاتکرد کە "شمارەیلە قەبارەی ئەو خزمەتگوزاریەیلە نیشاندەێد کە دامەزراوە تەندروستییەیل لە مژار چەودێریکردن داڵگ و مناڵ لە سەرانسەری پارێزگاگە پێشکەشی کەن."

‏وتیش؛ "وەڕێوەبەرایەتییەگە کار ئەرا ئەوزەڵداین بەش ژنەیل و زایین و فراوانکردن توانای وەرگردن کەێد، لە ری وازکردن خەستەخانەیل کە هۆل زایین و هۆل  خەفانن مناڵەیل  لە گشت   قەزایەیل پارێزگاگە گرێدەخوەی، هەمیش دابینکردن کارمەن پزیشکی و پەرستار پسپۆڕ و دابینکردن ئامێر و پێداویستییە نوویەیل کە دەسمیەتیدەرن لە دڵنیابوین  سەلامەتی داڵگ و منداڵە تازە لەداڵگبویەیل و کەمکردن رێژەی ئاڵۆزییەیل لە وەخت زایین."

