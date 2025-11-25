‏لەسەرەتای ئمساڵەو لە زیقار 39 هەزار ماڵ لەداڵگبوینە

شەفەق نیوز ـ زیقار

‏ فەرمانگەی تەندروسی زیقار، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان 39,707 حالەت زایین لە دەزگایەیل تەندروسی توومارکریاس لە سەرەتای ئمساڵەو تا مانگ تشرین یەکەم، لە چوارچمگ ئامارەیل کارکردن بەش ژنەیل و زایین لە خەستەخانە و دامەزراوەیل سەر وە وەڕێوەبەرایەتیەگە.

‏ راشد نەجم خالدی، وەڕێوەبەر گشتی فەرمانگەی تەندروسی زیقار، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان: "ئامارەیل دیاریکەن ئەرا توومارکردن 19,296 حاڵەت زاین نێر و 20,410 حاڵەت لەداڵگبوین مایە،" دووپاتکرد کە "شمارەیلە قەبارەی ئەو خزمەتگوزاریەیلە نیشاندەێد کە دامەزراوە تەندروستییەیل لە مژار چەودێریکردن داڵگ و مناڵ لە سەرانسەری پارێزگاگە پێشکەشی کەن."

‏وتیش؛ "وەڕێوەبەرایەتییەگە کار ئەرا ئەوزەڵداین بەش ژنەیل و زایین و فراوانکردن توانای وەرگردن کەێد، لە ری وازکردن خەستەخانەیل کە هۆل زایین و هۆل خەفانن مناڵەیل لە گشت قەزایەیل پارێزگاگە گرێدەخوەی، هەمیش دابینکردن کارمەن پزیشکی و پەرستار پسپۆڕ و دابینکردن ئامێر و پێداویستییە نوویەیل کە دەسمیەتیدەرن لە دڵنیابوین سەلامەتی داڵگ و منداڵە تازە لەداڵگبویەیل و کەمکردن رێژەی ئاڵۆزییەیل لە وەخت زایین."

‏

‏

‏