‏لە سەرەتای بانگەشەیل هەڵوژاردن لە عراق تا ئیسە 309 سەرپیچی توومارکریاس

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏وەڕێوەبەر تووڕ "شەمس" ئەرا چەودێری هەڵوژاردنەیل لە عراق هۆگر چەتۆ، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرایکرد 309 سەرپیچی یاسایی توومارکردنە کە وە لایەن پارت و قەوارەیل سیاسی ئەنجامدریانە لە سەرەتای دەسوەپیکردنهەڵمەت هەڵوژارن ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق تا ئیسە.

‏چەتۆ وە ئاژانس شەفەق نیوز وت " سەرپیچی و پێشلکاریەیل وەردەوام لە زیایبوینە بریتین لە سەنین دەنگ و قۆرغکردن دامودەزگایەیل دەوڵەت و دڕان وینە و پۆستەرەیل هەڵوژاردن، وەرد سوودوەرگردن لە کەوکار خاوەن پێداویستی تایوەتەیل، و بڵاوکردن وتاریەیل رق و کینە، وەکارهاوردن ئاین و نیشانەیل پیرۆز ئەرا مەبەست سیاسی".

‏وتیش "بارودۆخەگە لە کوردستان جیاوازە وەرد ناوچەیل ترەک، هەڵمەتەیل هەڵوژاردن لەورا زیاتر ئارامتر و رێکخریاگە، حالەتەیل دەنگ سەنین فرە سنووردارە، وەگەردیا بڕیگ دیارەیل بڵاوکردن رق و کینە هەس لەبان تووڕەیل کۆمەڵایەتی، باوجی بەراورد وە ناوچەیل ترەک کەمترە".

‏چەتۆ دیاریکرد "وتاقیگ ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل هەس لەناوەین توور و بەشداربویەیل چەودێرەیل وە هەماهەنگی وەرد کمیسیۆن باڵای سەروەخوەی هەڵوژاردنەیل، رووژانە راپۆرت بەرزەوکەن ئەرا چەودێری وەڕیوەچن ئۆپراسیۆن هەڵوژاردن و چەودێریکردن پیشلکاریەیل".

‏هەڵمەت بانگەی هەڵوژاردن لە رووژ جومعە 3 تشرین یەکەم دەسوەپیکردو تا 24 ساعەت وەرجە دەنگ داین وەردەوامە.

