‏لەسێدارەداین ژنیگ کە 10کیلوگرام مادەی هووشبەر وەپیگیریایە لە بەسرە

2025-12-02T09:15:35+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏دادگای تاوانەیل بەسرە، ئمڕوو سێشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا زیندانیگ ژن دەرکرد کە وەپی دەسگیریاس وەبان مادەی هووشبەر.

‏ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "زیندانیەگە 10 کیلوگرام مادەی هووشبەر لە جویر مەسیل ئەمفیتامین و ترامادۆل و حەشیش وەپی بویە".

‏وتیش "بڕیارە سزادانەگەی وەپای بڕگە مادەیل  27/ یەکەم لە یاسای هووشبەرو کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".

‏ 

