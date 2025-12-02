لەسێدارەداین ژنیگ کە 10کیلوگرام مادەی هووشبەر وەپیگیریایە لە بەسرە
شەفەق نیوز ـ بەسرە
دادگای تاوانەیل بەسرە، ئمڕوو سێشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا زیندانیگ ژن دەرکرد کە وەپی دەسگیریاس وەبان مادەی هووشبەر.
ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "زیندانیەگە 10 کیلوگرام مادەی هووشبەر لە جویر مەسیل ئەمفیتامین و ترامادۆل و حەشیش وەپی بویە".
وتیش "بڕیارە سزادانەگەی وەپای بڕگە مادەیل 27/ یەکەم لە یاسای هووشبەرو کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".